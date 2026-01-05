Πέθανε μετά από καρδιακό επεισόδιο ο Κώστας Παπαδόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας- Δείτε φωτογραφία

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης
Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Π. Δευτερά, την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026, ώρα 15:30.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15:00
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ψιμολόφου
Παρακληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για Φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις