ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε μετά από καρδιακό επεισόδιο ο Κώστας Παπαδόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας- Δείτε φωτογραφία

 05.01.2026 - 17:51
Πέθανε μετά από καρδιακό επεισόδιο ο Κώστας Παπαδόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας- Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς και φίλους η είδηση του θανάτου του Κώστα Παπαδόπουλου (Χρυσοκεντήματα «ΑΘΩΣ») σε ηλικία 62 ετών από Ελλάδα και κάτοικο Ψιμολόφου που άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Ιανουαρίου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Π. Δευτερά, την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026, ώρα 15:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15:00

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ψιμολόφου

Παρακληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για Φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης

Κυπριακή Προεδρία 2026: Επαφές ΠτΔ με Κόστα και Ζελένσκι ενόψει της Τελετής Έναρξης

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιωτης

