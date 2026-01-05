Πέθανε μετά από καρδιακό επεισόδιο ο Κώστας Παπαδόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία - Θλίψη στους κόλπους της Εκκλησίας- Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Π. Δευτερά, την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026, ώρα 15:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 15:00

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ψιμολόφου

Παρακληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για Φιλανθρωπικούς σκοπούς.