Μαγικό θέαμα στον ουρανό της Κύπρου – Οι «κόκκινες αστραπές» που λίγοι πρόλαβαν να δουν - Φωτογραφίες

Τις φωτογραφίες δημοσίευσε στη σελίδα Καιρόφιλοι Κύπρου ο αστροφωτογράφος Γιώργος Παρασκευαϊδης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις πρώτες καταγραφές της φετινής σεζόν. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του:«Οι πρώτες καταγραφές της σεζόν κάτω από το φως της πανσελήνου. Καλό υπόλοιπο ομάδα».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα Red Sprites (κόκκινα φαντάσματα ή κόκκινες αστραπές) είναι ηλεκτρικές εκκενώσεις που εμφανίζονται ψηλά στη στρατόσφαιρα, πάνω από καταιγίδες, σε ύψος που μπορεί να φτάσει τα 50 έως 90 χιλιόμετρα. Εμφανίζονται ως κόκκινες, διάφανες λάμψεις που διαρκούν μόλις μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου — τόσο γρήγορα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν με γυμνό μάτι.

Η εμφάνισή τους στην Κύπρο θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, με πηγές από την κοινότητα των Καιρόφιλων Κύπρου να αναφέρουν πως αυτή είναι ίσως μόλις η τρίτη φορά που το φαινόμενο έχει καταγραφεί στη χώρα.