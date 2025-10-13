Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤο αμινοξύ που «αναγεννά» τα κύτταρα του εντέρου - Σε ποια τρόφιμα περιέχεται
ΥΓΕΙΑ

Το αμινοξύ που «αναγεννά» τα κύτταρα του εντέρου - Σε ποια τρόφιμα περιέχεται

 13.10.2025 - 14:29
Το αμινοξύ που «αναγεννά» τα κύτταρα του εντέρου - Σε ποια τρόφιμα περιέχεται

Σημαντικά είναι τα συμπεράσματα μιας νέας μελέτης, που δημοσιεύεται στο Nature, σύμφωνα με την οποία μια διατροφή πλούσια σε κυστεΐνη μπορεί να έχει αναζωογονητικά αποτελέσματα στο έντερο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του MIT, αυτό το αμινοξύ είναι ικανό να ενεργοποιήσει μια ανοσολογική οδό σηματοδότησης, που ενθαρρύνει τα βλαστοκύτταρα να αναγεννήσουν τον εντερικό ιστό. Η επίδραση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη στην ανάρρωση των τραυματισμών που προκαλούνται συχνά κατά την ακτινοθεραπεία, προσφέροντας μια νέα στρατηγική για ταχύτερη αποκατάσταση των ιστών.

Σε ποια τρόφιμα περιέχεται

Η κυστεΐνη βρίσκεται σε αφθονία σε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όπως το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί. Αν και ο οργανισμός μπορεί να συνθέσει κυστεΐνη από μεθειονίνη στο ήπαρ, η κυστεΐνη που προσλαμβάνεται από τη διατροφή παρέχει υψηλότερες συγκεντρώσεις απευθείας στο έντερο, μεγιστοποιώντας τις αναγεννητικές της επιδράσεις.

«Η ενίσχυση της πρόσληψης κυστεΐνης μέσω της διατροφής ή της λήψης συμπληρωμάτων μπορεί ενδεχομένως να μετριάσει μερικές από τις βλάβες που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία», δήλωσε ο Omer Yilmaz, διευθυντής της MIT Stem Cell Initiative, αναπληρωτής καθηγητής βιολογίας στο MIT και μέλος του Koch Institute for Integrative Cancer Research. «Το καλό είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε ένα συνθετικό μόριο, αλλά εκμεταλλευόμαστε μια φυσική διατροφική ένωση».

Ένα θρεπτικό συστατικό με ισχυρή δράση

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα των εντερικών βλαστοκυττάρων, με τις δίαιτες χαμηλών θερμίδων και τη διαλείπουσα νηστεία να προσφέρουν ορισμένα οφέλη. Αυτή η μελέτη, ωστόσο, είναι η πρώτη που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό, ικανό να διεγείρει ενεργά την εντερική αναγέννηση.

Η ομάδα του δρ. Yilmaz μελέτησε δίαιτες εμπλουτισμένες με καθένα από τα 20 αμινοξέα ξεχωριστά και διαπίστωσε ότι η κυστεΐνη είχε την πιο έντονη επίδραση τόσο στα βλαστοκύτταρα, όσο και στα προγονικά κύτταρα, που εξελίσσονται σε εντερικά. Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι η κυστεΐνη προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση: Ενεργοποιεί τα CD8 Τ κύτταρα (έναν τύπο ανοσοκυττάρων), που βρίσκονται φυσιολογικά στο εντερικό τοίχωμα, σε θέση που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα σε τραυματισμούς. Όταν τα εντερικά κύτταρα απορροφούν κυστεΐνη, την μετατρέπουν σε CoA, το οποίο στη συνέχεια απελευθερώνεται στο εντερικό τοίχωμα. Στη συνέχεια, τα CD8 Τ κύτταρα απορροφούν το CoA, πολλαπλασιάζονται και αρχίζουν να παράγουν IL-22, μια κυτοκίνη που παίζει βασικό ρόλο στην αναγέννηση των βλαστοκυττάρων. Η έρευνα έδειξε ότι τα αναγεννητικά αποτελέσματα ήταν πιο έντονα στο λεπτό έντερο, το κύριο σημείο απορρόφησης των πρωτεϊνών.

Επιπτώσεις στην επούλωση και την ανάρρωση

Η μελέτη έδειξε ότι μια διατροφή πλούσια σε κυστεΐνη μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες που προκαλούνται από την ακτινοβολία στο έντερο. Προκαταρκτικά, μη δημοσιευμένα δεδομένα υποδηλώνουν επίσης ότι μπορεί να βοηθήσει στην ανάρρωση μετά από θεραπεία με 5-φθοριοουρακίλη, ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο που είναι γνωστό ότι βλάπτει τον εντερικό ιστό.

Ο δρ. Yilmaz και η ομάδα του διερευνούν τώρα εάν η κυστεΐνη θα μπορούσε να ενισχύσει την αναγέννηση κι άλλων ιστών, μελετώντας παράλληλα εάν υπάρχουν άλλα αμινοξέα που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των βλαστοκυττάρων. «Είναι πιθανό να ανακαλύψουμε πολλούς νέους μηχανισμούς στον τρόπο με τον οποίο τα αμινοξέα ρυθμίζουν τις λειτουργίες των κυττάρων και την υγεία του εντέρου», δήλωσε ο δρ. Yilmaz.

 

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Να στρίψω ή να μην στρίψω;»: Η ταμπέλα σε δρόμο της Κύπρου που μας μπέρδεψε όλους και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε στη μέση του δρόμου και έφυγε «κύριος» - Δείτε φωτογραφία
Οι πρώτες εικόνες από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν: Αγκαλιές και βαθιά συγκίνηση στο Ισραήλ
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού
Τα smash burgers που αγαπήσατε στη Λεμεσό έρχονται και στην Πάφο – Δείτε πού «προσγειώνεται» το νέο κατάστημα
Θλίψη στη Λεμεσό για τον θάνατο του Φοίβου Μαυρομάτη - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αποσύρθηκαν επικίνδυνα καλλυντικά – Από shower gel μέχρι οδοντόκρεμα και αρώματα από γνωστές μάρκες - Λίστα

 13.10.2025 - 14:26
Επόμενο άρθρο

Πολιτογραφήσεις - Συλλούρης: Ζήτημα κατάχρησης εξουσίας ήγειρε η υπεράσπιση στη δίκη

 13.10.2025 - 14:37
ΠτΔ: Έφτασε στην Αίγυπτο – «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας»

ΠτΔ: Έφτασε στην Αίγυπτο – «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφίχθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης, όπου θα υπογραφεί η ιστορική συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έφτασε στην Αίγυπτο – «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας»

ΠτΔ: Έφτασε στην Αίγυπτο – «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας»

  •  13.10.2025 - 13:22
Πολιτογραφήσεις - Συλλούρης: Ζήτημα κατάχρησης εξουσίας ήγειρε η υπεράσπιση στη δίκη

Πολιτογραφήσεις - Συλλούρης: Ζήτημα κατάχρησης εξουσίας ήγειρε η υπεράσπιση στη δίκη

  •  13.10.2025 - 14:37
Πότε ακούει την ποινή του ο Σιμόν Αϊκούτ - Παραδέχθηκε 40 κατηγορίες από τις 242

Πότε ακούει την ποινή του ο Σιμόν Αϊκούτ - Παραδέχθηκε 40 κατηγορίες από τις 242

  •  13.10.2025 - 15:29
Κεραυνός στην Επ. Οικονομικών - «Δεν κρατώ μυστικές μελέτες για GSI, διατηρώ τις ανησυχίες μου»

Κεραυνός στην Επ. Οικονομικών - «Δεν κρατώ μυστικές μελέτες για GSI, διατηρώ τις ανησυχίες μου»

  •  13.10.2025 - 12:31
Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: To Ανώτατο Συνταγματικό απέρριψε αίτημα για ΔΕΕ – Πότε ορίστηκε η ακρόαση

Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: To Ανώτατο Συνταγματικό απέρριψε αίτημα για ΔΕΕ – Πότε ορίστηκε η ακρόαση

  •  13.10.2025 - 11:23
Εικόνες ντροπής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - «Αν ήταν οι δικοί σας άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση δεν θα σας άρεσε»

Εικόνες ντροπής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - «Αν ήταν οι δικοί σας άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση δεν θα σας άρεσε»

  •  13.10.2025 - 13:00
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού

Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού

  •  13.10.2025 - 10:47
Ομόνοια: Πληρώνει ακριβά τις... απερισκεψίες οπαδών της στο ματς με τη Μάιντς - Ποινές από την UEFA

Ομόνοια: Πληρώνει ακριβά τις... απερισκεψίες οπαδών της στο ματς με τη Μάιντς - Ποινές από την UEFA

  •  13.10.2025 - 12:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα