Το αμινοξύ που «αναγεννά» τα κύτταρα του εντέρου - Σε ποια τρόφιμα περιέχεται

Σύμφωνα με τους ειδικούς του MIT, αυτό το αμινοξύ είναι ικανό να ενεργοποιήσει μια ανοσολογική οδό σηματοδότησης, που ενθαρρύνει τα βλαστοκύτταρα να αναγεννήσουν τον εντερικό ιστό. Η επίδραση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη στην ανάρρωση των τραυματισμών που προκαλούνται συχνά κατά την ακτινοθεραπεία, προσφέροντας μια νέα στρατηγική για ταχύτερη αποκατάσταση των ιστών.

Σε ποια τρόφιμα περιέχεται

Η κυστεΐνη βρίσκεται σε αφθονία σε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όπως το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα όσπρια και οι ξηροί καρποί. Αν και ο οργανισμός μπορεί να συνθέσει κυστεΐνη από μεθειονίνη στο ήπαρ, η κυστεΐνη που προσλαμβάνεται από τη διατροφή παρέχει υψηλότερες συγκεντρώσεις απευθείας στο έντερο, μεγιστοποιώντας τις αναγεννητικές της επιδράσεις.

«Η ενίσχυση της πρόσληψης κυστεΐνης μέσω της διατροφής ή της λήψης συμπληρωμάτων μπορεί ενδεχομένως να μετριάσει μερικές από τις βλάβες που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία», δήλωσε ο Omer Yilmaz, διευθυντής της MIT Stem Cell Initiative, αναπληρωτής καθηγητής βιολογίας στο MIT και μέλος του Koch Institute for Integrative Cancer Research. «Το καλό είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε ένα συνθετικό μόριο, αλλά εκμεταλλευόμαστε μια φυσική διατροφική ένωση».

Ένα θρεπτικό συστατικό με ισχυρή δράση

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα των εντερικών βλαστοκυττάρων, με τις δίαιτες χαμηλών θερμίδων και τη διαλείπουσα νηστεία να προσφέρουν ορισμένα οφέλη. Αυτή η μελέτη, ωστόσο, είναι η πρώτη που εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό, ικανό να διεγείρει ενεργά την εντερική αναγέννηση.

Η ομάδα του δρ. Yilmaz μελέτησε δίαιτες εμπλουτισμένες με καθένα από τα 20 αμινοξέα ξεχωριστά και διαπίστωσε ότι η κυστεΐνη είχε την πιο έντονη επίδραση τόσο στα βλαστοκύτταρα, όσο και στα προγονικά κύτταρα, που εξελίσσονται σε εντερικά. Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι η κυστεΐνη προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση: Ενεργοποιεί τα CD8 Τ κύτταρα (έναν τύπο ανοσοκυττάρων), που βρίσκονται φυσιολογικά στο εντερικό τοίχωμα, σε θέση που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα σε τραυματισμούς. Όταν τα εντερικά κύτταρα απορροφούν κυστεΐνη, την μετατρέπουν σε CoA, το οποίο στη συνέχεια απελευθερώνεται στο εντερικό τοίχωμα. Στη συνέχεια, τα CD8 Τ κύτταρα απορροφούν το CoA, πολλαπλασιάζονται και αρχίζουν να παράγουν IL-22, μια κυτοκίνη που παίζει βασικό ρόλο στην αναγέννηση των βλαστοκυττάρων. Η έρευνα έδειξε ότι τα αναγεννητικά αποτελέσματα ήταν πιο έντονα στο λεπτό έντερο, το κύριο σημείο απορρόφησης των πρωτεϊνών.

Επιπτώσεις στην επούλωση και την ανάρρωση

Η μελέτη έδειξε ότι μια διατροφή πλούσια σε κυστεΐνη μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες που προκαλούνται από την ακτινοβολία στο έντερο. Προκαταρκτικά, μη δημοσιευμένα δεδομένα υποδηλώνουν επίσης ότι μπορεί να βοηθήσει στην ανάρρωση μετά από θεραπεία με 5-φθοριοουρακίλη, ένα χημειοθεραπευτικό φάρμακο που είναι γνωστό ότι βλάπτει τον εντερικό ιστό.

Ο δρ. Yilmaz και η ομάδα του διερευνούν τώρα εάν η κυστεΐνη θα μπορούσε να ενισχύσει την αναγέννηση κι άλλων ιστών, μελετώντας παράλληλα εάν υπάρχουν άλλα αμινοξέα που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των βλαστοκυττάρων. «Είναι πιθανό να ανακαλύψουμε πολλούς νέους μηχανισμούς στον τρόπο με τον οποίο τα αμινοξέα ρυθμίζουν τις λειτουργίες των κυττάρων και την υγεία του εντέρου», δήλωσε ο δρ. Yilmaz.

