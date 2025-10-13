Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πολιτογραφήσεις - Συλλούρης: Ζήτημα κατάχρησης εξουσίας ήγειρε η υπεράσπιση στη δίκη

 13.10.2025 - 14:37
13.10.2025 - 14:37

Ζήτημα κατάχρησης εξουσίας αναφορικά με μία από τις κατηγορίες στη δίκη για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ήγειρε ο συνήγορος του Δημήτρη Συλλούρη, Κρις Τριανταφυλλίδης, κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, σημειώνοντας ότι θα πρέπει λόγω αυτού να γίνει εξαίρεση κατηγορίας.

Εκφράζοντας προβληματισμό για το κατά πόσο είναι καλό να εξεταστεί στην παρούσα φάση της διαδικασίας, το Δικαστήριο κάλεσε τον κ. Τριανταφυλλίδη να αγορεύσει αναφορικά με το αίτημά του στις 16/10/2025 στις 9:00, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει να παραταθεί επί μακρόν η διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλίδη, το ζήτημα προκύπτει από το γεγονός ότι η πρώτη κατηγορία υπογράφηκε από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος συμμετείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη λήψη απόφασης για πολιτογράφηση που άπτεται της υπόθεσης. Σημείωσε, δε, πως εάν αποδειχθεί η κατάχρηση εξουσίας και εξαιρεθεί η κατηγορία, οι τελικές αγορεύσεις θα είναι κατ’ επέκταση συντομότερες.

Το Δικαστήριο εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι ο κ. Τριανταφυλλίδης ήγειρε το ζήτημα αυτό, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης και υπολείπονται μόνο οι τελικές αγορεύσεις από πλευράς Κατηγορούσας αρχής και υπεράσπισης. Ανέφερε, ακόμα, ότι εφόσον η υπόθεση εξετάστηκε ως σύνολο, ίσως δε θα έπρεπε να διασπαστεί η διαδικασία στην παρούσα φάση, εξαιρώντας μία κατηγορία από τις τελικές αγορεύσεις.

Πάντως, η δικηγόρος της Δημοκρατίας, Χάρις Καραολίδου, σημείωσε ότι τα στοιχεία ήταν εις γνώση της υπεράσπισης από προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και ότι ο κ. Τριανταφυλλίδης θα μπορούσε να είχε εγείρει το ζήτημα νωρίτερα.

Εξάλλου, η κ. Καραολίδου ανέφερε σήμερα ότι, αφού εξέτασε την απόφαση του Δικαστηρίου για αντεξέταση του δικηγόρου Αντρέα Πιττάτζη, δεν έχει σκοπό να προχωρήσει με κάποιο άλλο διάβημα, κάτι για το οποίο είχε επιφυλαχθεί την περασμένη Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Μετά τον ορισμό της επόμενης δικάσιμου στις 16/10, ο συνήγορος του Χριστάκη Τζιοβάννη, Γιώργος Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι ο πελάτης του, με δεδομένο ότι η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν σήμερα με τις τελικές αγορεύσεις, είχε προγραμματίσει να υποβληθεί σε ιατρική επέμβαση. Κατ’ επέκταση, υπέβαλε αίτημα στο Δικαστήριο να μην παρευρίσκεται στην επόμενη δικάσιμο, διαβεβαιώνοντας όμως το Δικαστήριο ότι θα μπορεί να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον συνήγορό του, εάν χρειαστεί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

