Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΑπίστευτη τραγωδία στην Ελλάδα: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη τραγωδία στην Ελλάδα: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

 13.10.2025 - 14:45
Απίστευτη τραγωδία στην Ελλάδα: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Λαμίας, όταν μια 60χρονη εκπαιδευτικός κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στην αίθουσα των καθηγητών, την ώρα που βρισκόταν σε διάλειμμα από το μάθημά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μπροστά στα μάτια των συναδέλφων της. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς.

Συνάδελφός της προσπάθησε άμεσα να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Συμπτωματικά, ασθενοφόρο βρισκόταν κοντά στο σχολείο, στην οδό Καποδιστρίου και έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 60χρονη δεν ανέκτησε τις αισθήσεις της και κατέληξε λίγο αργότερα κατά τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της θα διαπιστωθούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Πηγή: newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Να στρίψω ή να μην στρίψω;»: Η ταμπέλα σε δρόμο της Κύπρου που μας μπέρδεψε όλους και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε στη μέση του δρόμου και έφυγε «κύριος» - Δείτε φωτογραφία
Οι πρώτες εικόνες από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν: Αγκαλιές και βαθιά συγκίνηση στο Ισραήλ
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού
Τα smash burgers που αγαπήσατε στη Λεμεσό έρχονται και στην Πάφο – Δείτε πού «προσγειώνεται» το νέο κατάστημα
Θλίψη στη Λεμεσό για τον θάνατο του Φοίβου Μαυρομάτη - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πολιτογραφήσεις - Συλλούρης: Ζήτημα κατάχρησης εξουσίας ήγειρε η υπεράσπιση στη δίκη

 13.10.2025 - 14:37
Επόμενο άρθρο

3rd International Dragon Boat Regatta στη Μαρίνα Αγίας Νάπας: Θέαμα, ταχύτητα και συγχρονισμός σε μια φαντασμαγορική διοργάνωση!

 13.10.2025 - 14:50
ΠτΔ: Έφτασε στην Αίγυπτο – «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας»

ΠτΔ: Έφτασε στην Αίγυπτο – «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφίχθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης, όπου θα υπογραφεί η ιστορική συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Έφτασε στην Αίγυπτο – «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας»

ΠτΔ: Έφτασε στην Αίγυπτο – «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας»

  •  13.10.2025 - 13:22
Πολιτογραφήσεις - Συλλούρης: Ζήτημα κατάχρησης εξουσίας ήγειρε η υπεράσπιση στη δίκη

Πολιτογραφήσεις - Συλλούρης: Ζήτημα κατάχρησης εξουσίας ήγειρε η υπεράσπιση στη δίκη

  •  13.10.2025 - 14:37
Πότε ακούει την ποινή του ο Σιμόν Αϊκούτ - Παραδέχθηκε 40 κατηγορίες από τις 242

Πότε ακούει την ποινή του ο Σιμόν Αϊκούτ - Παραδέχθηκε 40 κατηγορίες από τις 242

  •  13.10.2025 - 15:29
Κεραυνός στην Επ. Οικονομικών - «Δεν κρατώ μυστικές μελέτες για GSI, διατηρώ τις ανησυχίες μου»

Κεραυνός στην Επ. Οικονομικών - «Δεν κρατώ μυστικές μελέτες για GSI, διατηρώ τις ανησυχίες μου»

  •  13.10.2025 - 12:31
Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: To Ανώτατο Συνταγματικό απέρριψε αίτημα για ΔΕΕ – Πότε ορίστηκε η ακρόαση

Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: To Ανώτατο Συνταγματικό απέρριψε αίτημα για ΔΕΕ – Πότε ορίστηκε η ακρόαση

  •  13.10.2025 - 11:23
Εικόνες ντροπής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - «Αν ήταν οι δικοί σας άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση δεν θα σας άρεσε»

Εικόνες ντροπής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - «Αν ήταν οι δικοί σας άνθρωποι σε τέτοια κατάσταση δεν θα σας άρεσε»

  •  13.10.2025 - 13:00
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού

Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού

  •  13.10.2025 - 10:47
Ομόνοια: Πληρώνει ακριβά τις... απερισκεψίες οπαδών της στο ματς με τη Μάιντς - Ποινές από την UEFA

Ομόνοια: Πληρώνει ακριβά τις... απερισκεψίες οπαδών της στο ματς με τη Μάιντς - Ποινές από την UEFA

  •  13.10.2025 - 12:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα