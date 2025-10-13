Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

3rd International Dragon Boat Regatta στη Μαρίνα Αγίας Νάπας: Θέαμα, ταχύτητα και συγχρονισμός σε μια φαντασμαγορική διοργάνωση!

 13.10.2025 - 14:50
Η Μαρίνας Αγίας Νάπας φιλοξένησε για πρώτη φορά τη διοργάνωση της 3ης International Dragon Boat Regatta, το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου 2025, συγκεντρώνοντας πάνω από 300 αθλητές από την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σερβία.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία Dragon Boat, πρόσφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα στη θάλασσα της Αγίας Νάπας, με δεκάδες πληρώματα να αγωνίζονται σε αποστάσεις 100 και 200 μέτρων. Οι θεατές απόλαυσαν ένα μοναδικό διήμερο αγωνιστικής έντασης, ταχύτητας και συγχρονισμού, καθώς η Μαρίνα μετατράπηκε σε επίκεντρο υγιούς ανταγωνισμού και αθλητικής άμιλλας, με το πανηγυρικό κλίμα να συνοδεύει τις δυναμικές προσπάθειες των πληρωμάτων.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε με κύριο χορηγό τον Δήμο Αγίας Νάπας, και με την πολύτιμη στήριξη του Φορέα Τουρισμού Αμμοχώστου (ΕΤΑΠ Αγίας Νάπας - Πρωταρά), της ΟΠΑΠ Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Η διοργάνωση κορυφώθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου με την τελετή απονομής και την επίσημη τελετή λήξης στo Event Center της Μαρίνας, με παραδοσιακούς χορούς, δείπνο, απονομές μεταλλίων και βραβείων, καθώς και DJ set που κράτησε το κέφι αμείωτο μέχρι τα μεσάνυχτα.

Οι αθλητές και οι επισκέπτες απέδωσαν τα εύσημα στους διοργανωτές για την άψογη οργάνωση, τη φιλοξενία και το σκηνικό μοναδικής φυσικής ομορφιάς της Μαρίνας Αγίας Νάπας, δηλώνοντας τον θαυμασμό τους για τη μοναδική εμπειρία που προσέφερε η διοργάνωση.

Η επιτυχημένη διοργάνωση της 3ης International Dragon Boat Regatta απέδειξε πως η Κύπρος, και ιδιαίτερα η Αγία Νάπα, έχει πλέον εδραιωθεί ως σημαντικός προορισμός αθλητικού και θαλάσσιου τουρισμού, ικανός να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφίχθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης, όπου θα υπογραφεί η ιστορική συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.

