Φούρνοι Ζορπάς: Μοιράζoυν χαμόγελα και ελπίδα σε στέγες ηλικιωμένων

Φέτος, στο πλαίσιο της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης εκστρατείας «Υπάρχει», οι Φούρνοι Ζορπάς, σε συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, θα προσφέρουν βασιλόπιτες σε στέγες ηλικιωμένων σε όλες τις πόλεις που λειτουργούν οργανώσεις-μέλη του ΠΣΣΕ μοιράζοντας χαμόγελα και ελπίδα στους συνανθρώπους μας.

Η φετινή καμπάνια του Ομίλου υπό τον τίτλο, «Υπάρχει στη φροντίδα που μας φέρνει πιο κοντά», είναι μια σημαντική υπενθύμιση για τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης. Εστιάζει στην αξία της φροντίδας και στο πώς μια μικρή πράξη, το να προσφέρεις από καρδιάς σε όποιον βρίσκεται δίπλα σου, μπορεί να αλλάξει πολλά.

Σε δήλωσή της, η Group Marketing Manager του Ομίλου Ζορπάς κ. Σοφία Τσενέ δήλωσε: «Στόχος της φετινής μας εκστρατείας είναι να στείλουμε όσο πιο δυνατά το μήνυμα ότι η φροντίδα για τον συνάνθρωπο είναι πολύτιμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από μικρές και καθημερινές πράξεις. Ευελπιστούμε μέσα από την καμπάνια μας να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό. Η δράση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ, το οποίο ευχαριστούμε για τη μακρόχρονη συνεργασία μας, αποτελεί μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας του Ομίλου μας για κοινωνική προσφορά και για στήριξη των συνανθρώπων μας».

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου ανέφερε: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Όμιλο Ζορπάς για τη στήριξη που προσφέρει διαχρονικά στο ΠΣΣΕ. Το μήνυμα της φετινής εκστρατείας πρέπει να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται αφού οι ηλικιωμένοι μας αυτό που χρειάζονται είναι αγάπη, στήριξη και φροντίδα. Η φετινή δράση του Ομίλου είναι μια σημαντική και ουσιαστική πράξη αγάπης και προσφοράς που θα χαρίσει στιγμές χαράς στους συνανθρώπους μας».

Μπορείτε να δείτε την χριστουγεννιάτικη καμπάνια, «Υπάρχει στη φροντίδα που μας φέρνει πιο κοντά» στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/cO_xa_CfReU).