Ιανουάριος 2026: Αυτά τα ζώδια παίρνουν χρήματα – Αυτά τα χάνουν

Αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη - «Η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη»
Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. "Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους", επεσήμανε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».