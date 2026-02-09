Themasports lifenewscy
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Όταν η ομαδική σκέψη γίνεται παιχνίδι: Business Escape Challenge στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

 09.02.2026 - 10:09
Όταν η ομαδική σκέψη γίνεται παιχνίδι: Business Escape Challenge στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Με πλήρη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια χρονιά ο διαδραστικός Διαγωνισμός «Business Escape Challenge: Can You Unlock the Mystery» που διοργανώνει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026.

Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου, καθώς και μαθητές της 6ης και 7ης τάξης ιδιωτικών σχολείων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η ομαδικότητα, η αναλυτική σκέψη, η συνεργασία, η επιχειρηματολογία και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων υπό συνθήκες χρονικής πίεσης.

Μετά από την επίλυση επιχειρηματικών και άλλων γρίφων, οι μαθητές κλήθηκαν να «αποδράσουν» από ειδικά διαμορφωμένα escape rooms που δημιουργήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Oι ομάδες αποτελούμενες από έως έξι άτομα αντιμετώπισαν δημιουργικές προκλήσεις, λαμβάνοντας μέρος στην επίλυση γρίφων και μυστηρίων σε πέντε διαφορετικά θεματικά δωμάτια:

1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων

3. Αγγλική Γλωσσολογία

4. Τουριστικά και Φιλοξενία

5. Μάρκετινγκ και Διαφήμιση

Στο τέλος των δραστηριοτήτων, ανακοινώθηκαν και βραβεύτηκαν οι νικήτριες ομάδες, που προέκυψαν από καθεμία εκ των δύο ημερών του Διαγωνισμού, με χρηματικά έπαθλα και υποτροφίες φοίτησης στο Πανεπιστήμιο. Η Δρ. Ασπασία Σιμιλλίδου, Υπεύθυνη του προγράμματος MSc Human Resource Management και διοργανώτρια του διαγωνισμού, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τις προσπάθειες των μαθητών, ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν να καλλιεργούν την επιχειρηματική τους σκέψη.

Στην ομιλία του κατά τις τελετές βράβευσης των μαθητών, ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής Λούκας Γλύπτης, δήλωσε:

«Με μεγάλη μας χαρά παρατηρούμε την εμπέδωση του Διαγωνισμού Business Escape Challenge στη σχολική κοινότητα ως ένα μέσο ανάπτυξης κρίσιμων δεξιοτήτων, απαραίτητων τόσο για την επιτυχή επιδίωξη και ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών, όσο και για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών. Χαιρόμαστε που το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων συνδράμουν ενεργά στην επίτευξη αυτών των στόχων».

Η διοργάνωση του Διαγωνισμού «Business Escape Challenge» από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, καθώς και η ανάληψη άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προαγωγή της δημιουργικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των νέων, ενισχύοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

