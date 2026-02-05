IASIS Private Hospital: Διεθνής πιστοποίηση CHKS

Η διαπίστευση CHKS επιβεβαιώνει ότι το Νοσοκομείο πληροί αυστηρά διεθνή πρότυπα σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας ασθενών, κλινικής φροντίδας και οργανωτικών διαδικασιών. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση του νοσοκομείου στην παροχή υπεύθυνων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Νοσοκομείο και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως ένα σύγχρονο και αξιόπιστο κέντρο υγειονομικής περίθαλψης, με επίκεντρο τον ασθενή και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του.

Το Ιδιωτικό Νοσοκομείο ΙΑΣΙΣ συνεχίζει να επενδύει στην ποιότητα, στην καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό του, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και ασφαλούς φροντίδας υγείας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Πληροφορίες Επικοινωνίας:

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ίασις (Μέλος του Ομίλου Λεπτός)

Οδός Βορείου Ηπείρου 8, 8036 Τ.Θ. 62815, 8069, Πάφος, Κύπρος

Ιστότοπος: https://iasishospital.com/

Τηλέφωνο: +357 26 84 84 84

Email Us: [email protected]

Fax :+357 26 84 83 00