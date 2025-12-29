Όποιος προλάβει: Η μεγαλύτερη προσφορά της Ryanair με 10 εκατ. εισιτήρια

Η προσφορά καλύπτει ολόκληρο το δίκτυο της αεροπορικής εταιρείας, που περιλαμβάνει περισσότερους από 235 προορισμούς σε Ευρώπη και όχι μόνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται κορυφαίοι καλοκαιρινοί προορισμοί, όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Μάλτα, η Ίμπιζα, η Τενερίφη, η Γκραν Κανάρια, η Μάλαγα και το Παλέρμο, αλλά και ιδανικές πόλεις για σύντομα ταξίδια (city breaks), όπως η Αθήνα, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, το Μιλάνο, η Ρώμη, το Βερολίνο, η Λισαβόνα και η Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τη Ryanair, η ζήτηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι εκπτωτικές θέσεις είναι περιορισμένες και θα εξαντληθούν γρήγορα. Οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 είναι ήδη διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής και της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας.

Σε δήλωσή του, ο Dara Brady, στέλεχος της Ryanair, τόνισε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη καλοκαιρινή προσφορά που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η αεροπορική εταιρεία, με στόχο την παροχή χαμηλών ναύλων σε ένα ευρύ φάσμα προορισμών, τόσο για καλοκαιρινές διακοπές όσο και για ταξίδια πόλης.

«Οι διαθέσιμες θέσεις σε προνομιακές τιμές είναι περιορισμένες και θα εξαντληθούν σύντομα», προειδοποίησε, καλώντας τους ταξιδιώτες να κλείσουν έγκαιρα τα εισιτήριά τους.

ΠΗΓΗ: tourismtoday.gr