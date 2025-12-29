Ecommbx
LIKE ONLINE

Τον απέλυσαν επειδή καθόταν 4 ώρες στην τουαλέτα: Σε έναν μήνα είχε πάει... 2.5 μέρες

 29.12.2025 - 10:45
Τον απέλυσαν επειδή καθόταν 4 ώρες στην τουαλέτα: Σε έναν μήνα είχε πάει... 2.5 μέρες

Ο Λι (τι πρωτότυπο όνομα!), Κινέζος μηχανικός, εργαζόταν σε εταιρεία στην επαρχία Τζιανγκσού για πάνω από μία δεκαετία, όταν απολύθηκε λόγω των συχνών και μεγάλης διάρκειας επισκέψεών του στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια του ωραρίου.

Η υπόθεση ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα από την Ομοσπονδία Συνδικάτων Σαγκάης, καθώς ο Λι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον του πρώην εργοδότη του.

Τα μεγάλα... διαλείμματα του Λι στην τουαλέτα: «14 φορές τον μήνα, 4 ώρες το καθένα»

Η εταιρεία προσκόμισε στο δικαστήριο υλικό από κάμερες ασφαλείας, δείχνοντας ότι μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών (Απρίλιο – Μάιο 2024), ο Λι είχε φύγει για 14 εξαιρετικά μεγάλα «διαλείμματα», με το ένα να διαρκεί τέσσερις ώρες. Στο σύνολο βγαίνουν 56 ώρες, δηλαδή μες στον μήνα βγαίνει 2,5 ολόκληρες μέρες... Ακραίο!

Οι δικηγόροι της εταιρείας κατέθεσαν επίσης ότι η διοίκηση προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του μέσω εφαρμογής μηνυμάτων κάθε φορά που… εξαφανιζόταν, χωρίς να λαμβάνει απάντηση, ενώ η θέση του απαιτούσε συνεχή διαθεσιμότητα.

Τι υποστήριξε ο εργαζόμενος

Από τη δική του πλευρά, ο Λι παρουσίασε φάρμακα για αιμορροΐδες που είχε αγοράσει η σύντροφός του τον Μάιο και τον Ιούνιο, καθώς και ιατρικά έγγραφα χειρουργείου τον Ιανουάριο του 2025.

Ο ίδιος και οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι οι μεγάλες απουσίες του στην τουαλέτα οφείλονταν σε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ζήτησαν αποζημίωση ύψους 320.000 γιουάν (45.000 δολάρια) για την απόλυσή του.

Η απόφαση του δικαστηρίου και ο... συμβιβασμός

Παρά τις εξηγήσεις του, το δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία, κρίνοντας ότι ο χρόνος που περνούσε στην τουαλέτα «υπερβαίνει κατά πολύ» τις φυσικές ανάγκες. Επιπλέον, έκρινε ότι δεν είχε ενημερώσει επισήμως τον εργοδότη για το πρόβλημα υγείας και δεν είχε αιτηθεί αναρρωτική άδεια, όπως όριζε το συμβόλαιό του. Επιπλέον, η εταιρεία είχε ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία ζητώντας και την έγκριση του εργατικού συνδικάτου πριν τον απολύσει

Μετά από δύο δίκες, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό. Η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει στον Λι επίδομα 30.000 γιουάν (4.200 δολάρια) για τις προηγούμενες υπηρεσίες του και ως οικονομική ενίσχυση λόγω ανεργίας.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη - «Η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη»

Αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη - «Η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη»

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. "Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους", επεσήμανε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

