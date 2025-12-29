Τον απέλυσαν επειδή καθόταν 4 ώρες στην τουαλέτα: Σε έναν μήνα είχε πάει... 2.5 μέρες

Η υπόθεση ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα από την Ομοσπονδία Συνδικάτων Σαγκάης, καθώς ο Λι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη εναντίον του πρώην εργοδότη του.

Τα μεγάλα... διαλείμματα του Λι στην τουαλέτα: «14 φορές τον μήνα, 4 ώρες το καθένα»

Η εταιρεία προσκόμισε στο δικαστήριο υλικό από κάμερες ασφαλείας, δείχνοντας ότι μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών (Απρίλιο – Μάιο 2024), ο Λι είχε φύγει για 14 εξαιρετικά μεγάλα «διαλείμματα», με το ένα να διαρκεί τέσσερις ώρες. Στο σύνολο βγαίνουν 56 ώρες, δηλαδή μες στον μήνα βγαίνει 2,5 ολόκληρες μέρες... Ακραίο!

Οι δικηγόροι της εταιρείας κατέθεσαν επίσης ότι η διοίκηση προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του μέσω εφαρμογής μηνυμάτων κάθε φορά που… εξαφανιζόταν, χωρίς να λαμβάνει απάντηση, ενώ η θέση του απαιτούσε συνεχή διαθεσιμότητα.

Τι υποστήριξε ο εργαζόμενος

Από τη δική του πλευρά, ο Λι παρουσίασε φάρμακα για αιμορροΐδες που είχε αγοράσει η σύντροφός του τον Μάιο και τον Ιούνιο, καθώς και ιατρικά έγγραφα χειρουργείου τον Ιανουάριο του 2025.

Ο ίδιος και οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι οι μεγάλες απουσίες του στην τουαλέτα οφείλονταν σε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ζήτησαν αποζημίωση ύψους 320.000 γιουάν (45.000 δολάρια) για την απόλυσή του.

Η απόφαση του δικαστηρίου και ο... συμβιβασμός

Παρά τις εξηγήσεις του, το δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία, κρίνοντας ότι ο χρόνος που περνούσε στην τουαλέτα «υπερβαίνει κατά πολύ» τις φυσικές ανάγκες. Επιπλέον, έκρινε ότι δεν είχε ενημερώσει επισήμως τον εργοδότη για το πρόβλημα υγείας και δεν είχε αιτηθεί αναρρωτική άδεια, όπως όριζε το συμβόλαιό του. Επιπλέον, η εταιρεία είχε ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία ζητώντας και την έγκριση του εργατικού συνδικάτου πριν τον απολύσει

Μετά από δύο δίκες, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό. Η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει στον Λι επίδομα 30.000 γιουάν (4.200 δολάρια) για τις προηγούμενες υπηρεσίες του και ως οικονομική ενίσχυση λόγω ανεργίας.

