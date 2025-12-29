Συγκινεί η πράξη τους στη Λεμεσό: Ένα κοριτσάκι 8 ετών και ένα αγοράκι 5 ετών έγιναν εθελοντές και χάρισαν δώρα σε παιδιά που έχουν ανάγκη

Ένα κοριτσάκι 8 ετών και ένα αγοράκι μόλις 5 ετών έδωσαν ένα σπουδαίο μάθημα ανθρωπιάς. Έγιναν εθελοντές και πρόσφεραν δώρα σε άπορα παιδιά, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει ηλικία.

Μέσα από μια απλή αλλά συγκινητική πράξη, τα δύο μικρά παιδιά μας θύμισαν ότι η προσφορά ξεκινά από την καρδιά και ότι ακόμη και οι πιο μικρές χειρονομίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να χαρίσουν ελπίδα και χαρά εκεί που υπάρχει ανάγκη.