foody: €25/χρόνο και το delivery fee παύει να είναι σημείο σκέψης
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

foody: €25/χρόνο και το delivery fee παύει να είναι σημείο σκέψης

 13.02.2026 - 09:16
foody: €25/χρόνο και το delivery fee παύει να είναι σημείο σκέψης

Το foody ανακοινώνει την ετήσια συνδρομή Foody Pro με προσφορά €25 (από €49,99) για περιορισμένο διάστημα. Σε πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει €2,08/μήνα για απεριόριστη δωρεάν παράδοση από καταστήματα της πλατφόρμας.

Για χρήστες που ήδη παραγγέλνουν συχνά, είτε για καφέ και φαγητό είτε για μικρές καθημερινές ανάγκες, αυτό μετατρέπει το delivery fee από «κόστος που υπολογίζεται» σε «κόστος που δεν χρειάζεται να σκεφτούν». Μια υπηρεσία σχεδιασμένη για πραγματική χρήση, όχι για περιστασιακές στιγμές.

Το foody Pro στοχεύει να δώσει περισσότερη αξία σε μια ήδη καθιερωμένη συμπεριφορά: τη συχνή παραγγελία από το foody για μικρές και μεγάλες ανάγκες της ημέρας.

Η συνδρομή καλύπτει παραγγελίες από καφετέριες, εστιατόρια και μια ευρεία κατηγορία καθημερινών καταστημάτων. Σήμερα, περίπου το 80% των καταστημάτων της πλατφόρμας συμμετέχουν στο Foody Pro.

Πέρα από το delivery: Προσφορές και Pro Weeks μέσα στη χρονιά

Οι Pro συνδρομητές αποκτούν επίσης πρόσβαση σε αποκλειστικές εκπτώσεις και σε Pro Weeks, θεματικές εβδομάδες προσφορών που ενεργοποιούνται σε συνεργασία με καταστήματα της πλατφόρμας και δίνουν επιπλέον όφελος μέσα στη χρονιά.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της εφαρμογής έχει μετατοπιστεί από “delivery όταν θες κάτι να φας” σε “διαχείριση μικρών καθημερινών αναγκών”: από καφέ για το γραφείο, μέχρι μικρές προμήθειες για το σπίτι ή παραγγελίες τελευταίας στιγμής. Το foody Pro αξιοποιεί αυτή τη μετατόπιση αντί να προσπαθεί να την δημιουργήσει.

Το foody προσφέρει 30ήμερη δωρεάν δοκιμή χωρίς καμία δέσμευση. Μετά τη δοκιμή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μηνιαία ή ετήσια συνδρομή με την προσφορά των €25 ενεργή μέχρι 31/03/2026.

Παράλληλα, το foody Pro ενισχύεται με συνεργασίες που προσθέτουν επιπλέον αξία στους συνδρομητές. Ενδεικτικά, η πρόσφατη συνεργασία με το Spotify προσφέρει 3 μήνες δωρεάν Spotify Premium σε νέους και υφιστάμενους Pro συνδρομητές, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν μηνιαία ή ετήσια συνδρομή.

Οι συνεργασίες αυτού του τύπου εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική για να ενισχύεται συστηματικά η αξία της συνδρομής μέσα από brands σε lifestyle, τεχνολογία και ψυχαγωγία και όχι μόνο μέσω του delivery.

Σχετικά με το Foody

Τo Foody δημιουργήθηκε το 2015, ως η πρώτη εταιρεία online delivery στην Κύπρο, αλλάζοντας τον τρόπο παράδοσης τροφίμων στη χώρα. Σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην κυπριακή αγορά, στηρίζοντας την ανάπτυξή της στην τεχνολογία και την καινοτομία. Συνεργάζεται με περισσότερα από 3.000 καταστήματα σε όλη την Κύπρο.

Μέσω υπηρεσιών όπως το μηνιαίο πρόγραμμα συνδρομής «FoodyPro», το πρόγραμμα επιβράβευσης «Rubies», την υπηρεσία γρήγορου delivery για είδη υπεραγοράς «Alphamega Express» και τη super-γρήγορη υπεραγορά foody market, καλύπτει με έξυπνους και ωφέλιμους τρόπους τις ανάγκες των καταναλωτών σε όλη την Κύπρο και επιβραβεύει τους πελάτες του.

