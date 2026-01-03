Η Carlsberg 0.0% θα δροσίσει τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας

Μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους, οι δρομείς θα μπορούν να απολαύσουν μια δροσιστική Carlsberg 0.0%, την μπίρα χωρίς αλκοόλ που παράγεται στην Κύπρο. Κάθε μπουκάλι περιέχει λιγότερες από 50 θερμίδες, με βασικό συστατικό το νερό σε ποσοστό περίπου 93%, ενώ περιλαμβάνει και φυσικά συστατικά όπως 100% βύνη κριθαριού, φυσικές αρωματικές ύλες, λυκίσκο και αρώματα λυκίσκου.

Η Carlsberg χωρίς αλκοόλ παράγεται στην Κύπρο από το ζυθοποιείο «Φώτος Φωτιάδης», ακολουθώντας διαδικασία αφαίρεσης αλκοόλ μετά τη ζύμωση, ώστε να διατηρείται ο χαρακτήρας της.

Ραντεβού στον τερματισμό του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας, για να γιορτάσουμε μαζί κάθε προσπάθεια και κάθε επίτευγμα, με Carlsberg 0.0%.

Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας - The Capital Race

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη διαδρομή του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας 42 χλμ., τον Ημιμαραθώνιο 21 χλμ. by Stoiximan και τον Petrolina 10 χλμ. Δρόμο Ενέργειας. Ακολουθεί ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ., ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το JOEY Kids Race 1 χλμ. για παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://nicosiamarathon.com