Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΗ Carlsberg 0.0% θα δροσίσει τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Carlsberg 0.0% θα δροσίσει τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας

 03.01.2026 - 10:53
Η Carlsberg 0.0% θα δροσίσει τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας

Η Carlsberg 0.0% θα βρίσκεται στο πλευρό των συμμετεχόντων του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας, προσφέροντας στιγμές δροσιάς και αναζωογόνησης στη ζώνη τερματισμού της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους, οι δρομείς θα μπορούν να απολαύσουν μια δροσιστική Carlsberg 0.0%, την μπίρα χωρίς αλκοόλ που παράγεται στην Κύπρο. Κάθε μπουκάλι περιέχει λιγότερες από 50 θερμίδες, με βασικό συστατικό το νερό σε ποσοστό περίπου 93%, ενώ περιλαμβάνει και φυσικά συστατικά όπως 100% βύνη κριθαριού, φυσικές αρωματικές ύλες, λυκίσκο και αρώματα λυκίσκου.

Η Carlsberg χωρίς αλκοόλ παράγεται στην Κύπρο από το ζυθοποιείο «Φώτος Φωτιάδης», ακολουθώντας διαδικασία αφαίρεσης αλκοόλ μετά τη ζύμωση, ώστε να διατηρείται ο χαρακτήρας της.

Ραντεβού στον τερματισμό του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας, για να γιορτάσουμε μαζί κάθε προσπάθεια και κάθε επίτευγμα, με Carlsberg 0.0%.

Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας - The Capital Race

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη διαδρομή του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας 42 χλμ., τον Ημιμαραθώνιο 21 χλμ. by Stoiximan και τον Petrolina 10 χλμ. Δρόμο Ενέργειας. Ακολουθεί ο Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και ο Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ., ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με το JOEY Kids Race 1 χλμ. για παιδιά.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://nicosiamarathon.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζει το κρύο: Θα σχηματιστεί παγετός σε αυτές τις περιοχές – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά
Τραγωδία στη Βραζιλία: 11 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Δύο νεκροί από τον σεισμό των 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό - Χτύπησε την ώρα ομιλίας της προέδρου - Δείτε βίντεο
Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος
Εντόπισαν κλοπιμαίο όχημα, τηλεοράσεις και...καταζητούμενο - Σύλληψη δύο προσώπων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτά είναι τα 25 χειρότερα πράγματα που κόλλησαν σε οπίσθια ανθρώπων το 2025 - Δεν θα πιστεύετε

 03.01.2026 - 10:51
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονία των αγγέλων ο Γεώργιος Χριστοδουλίδης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 03.01.2026 - 11:05
Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν γύρω από την υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον 36χρονου Σύριου που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου έξω από Κουρείο στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

  •  03.01.2026 - 12:06
Απαντά σε Φυτιρή με σκληρή γλώσσα η ΙΣΟΤΗΤΑ - «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

Απαντά σε Φυτιρή με σκληρή γλώσσα η ΙΣΟΤΗΤΑ - «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

  •  03.01.2026 - 10:21
Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας»

Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας»

  •  03.01.2026 - 11:35
Ο 55χρονος πατέρας - ήρωας του Κραν Μοντανά - «Έβλεπα ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί» - Συγκλονίζει η μαρτυρία του

Ο 55χρονος πατέρας - ήρωας του Κραν Μοντανά - «Έβλεπα ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί» - Συγκλονίζει η μαρτυρία του

  •  03.01.2026 - 09:55
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Κατέρρευσε υποστατικό από πυρκαγιά στη Λάρνακα

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Κατέρρευσε υποστατικό από πυρκαγιά στη Λάρνακα

  •  03.01.2026 - 09:17
Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος

Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος

  •  03.01.2026 - 08:00
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

  •  03.01.2026 - 07:17
Στεγνώνετε ρούχα μέσα στο σπίτι; Πώς να αποφύγετε την υγρασία

Στεγνώνετε ρούχα μέσα στο σπίτι; Πώς να αποφύγετε την υγρασία

  •  03.01.2026 - 08:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα