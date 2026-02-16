Επίσημη τοποθέτηση της Prosperity Group όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης του Υπερταμείου για το Λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας

Από τη μέχρι σήμερα αξιολόγηση των προτάσεων προκύπτει ότι η πρόταση του Υπερταμείου, σε μεγάλο βαθμό, συγκλίνει με τη φιλοσοφία της πρότασης και του εγκεκριμένου σχεδιασμού της Kition Ocean Holdings, με βασικό σημείο διαφοροποίησης τον διαχωρισμό της διαχείρισης — ζήτημα το οποίο αναλύουμε πιο κάτω.

Από πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο, προκύπτει ότι το Υπερταμείο φαίνεται να εισηγείται, χωρίς να παραθέτει επαρκή τεκμηρίωση, τα ακόλουθα:

· Την πιθανότητα διαχωρισμού της διαχείρισης του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.

· Τη διατήρηση όλων των υφιστάμενων χρήσεων και λειτουργιών του Λιμανιού, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση.

· Την ανάπτυξη της Μαρίνας σύμφωνα με την προσέγγιση που θεωρούν απαραίτητη οι τοπικές αρχές.

· Την εκτίμηση ότι οι υφιστάμενες προτάσεις όσον αφορά τη χωροθέτηση και τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλήρως στη ζήτηση.

Διαχωρισμός λειτουργιών ή ενιαία διαχείριση;

Είναι γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία Kition διαχειρίστηκε με επιτυχία το Λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας για περίοδο πέραν των δύο ετών, καταφέρνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών και την επισκεψιμότητα στο κέντρο της πόλης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι η κοινή και ενιαία λειτουργία των δύο υποδομών είναι απολύτως εφικτή.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαχείρισης από την Kition, το λιμάνι κατάφερε να προσελκύσει νέες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Virgin Cruises, η Celestyal και η Royal Caribbean, καθώς και δρομολόγια της θαλάσσιας σύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου κάτι που δεν είχε επιτευχθεί στο παρελθόν, ούτε και μετά τον τερματισμό της σύμβασης.

Η γεωγραφική εγγύτητα (close proximity) του λιμανιού και της μαρίνας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι λειτουργίες τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεπηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό, ενισχύει ουσιαστικά το επιχείρημα ότι οι δύο δραστηριότητες πρέπει να παραμείνουν υπό ενιαία διαχείριση.

Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τις λειτουργίες του λιμανιού, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα: τι θα συμβεί εάν ένας νέος διαχειριστής αποφασίσει να μετατρέψει το λιμάνι σε καθαρά τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (containers) ή σε βιομηχανικού χαρακτήρα εγκατάσταση, εφοσον όπως προτείνει η μελέτη, καμία λειτουργία δεν θα αποκλείετε.

Μια τέτοια επιλογή δεν συνάδει με τον χαρακτήρα ενός λιμανιού που βρίσκεται στο κέντρο μιας πόλης και το οποίο, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις μελέτες μας, θα πρέπει να δώσει έμφαση:

· Στην προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων

· Στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος

· Στην προώθηση της Λάρνακας ως σύγχρονου τουριστικού και εμπορικού προορισμού

Παράλληλα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επίδραση που θα έχει μια τέτοια αλλαγή στρατηγικής στην ευρύτερη περιοχή. Ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εμπορικές και οικιστικες αναπτύξεις και το σύνολο του παραλιακού μετώπου θα επηρεαστούν άμεσα εάν, για παράδειγμα, ο διαχειριστής του λιμανιού επιλέξει να διεξάγει οχληρές εργασίες σε 24ωρη βάση, εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας του λιμανιού.

Επιπλέον, τι θα συμβεί εάν κριθεί ότι η διαχείριση οχληρών φορτίων ή υπηρεσιών Oil & Gas είναι πιο κερδοφόρα από την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων; Ποιος θα διασφαλίσει ότι το λιμάνι θα λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον της πόλης, των κατοίκων, της μαρίνας και της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής, όταν ο διαχειριστής του λιμανιού δεν θα έχει κανένα άμεσο συμφέρον από την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής;

Η άποψή μας είναι ξεκάθαρη: η προσπάθεια διαχωρισμού των δύο λειτουργιών θα επιφέρει σημαντική αβεβαιότητα και σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση οποιουδήποτε έργου. Θα απαιτηθούν νέος διαγωνισμος, νέος επανασχεδιασμός, νέες πολεοδομικές αδειοδοτήσεις και διάφορες εγκρίσεις από κρατικούς οργανισμούς κάτι το οποίο απο δική μας εμπειρία είναι πολύ χρονοβόρο.

Παράλληλα, ο πιθανώς διαχωρισμός θα δημιουργήσει πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος, καθώς και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διαφορετικών διαχειριστών — κάτι που αποφεύγεται όταν η διαχείριση είναι ενιαία.

Η Λάρνακα χρειάζεται συντονισμό, συνοχή και σαφή στρατηγική κατεύθυνση. Όχι κατακερματισμό.

Ανάπτυξη βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες της πόλης

Όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί, τόσο κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαγωνισμού όσο και κατά τη φάση των μελετών, του σχεδιασμού και της αδειοδότησης του Masterplan που προέκυψε από αυτόν — διαδικασίες που διήρκεσαν περίπου πέντε χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και να συμφωνηθούν — η Λάρνακα έχει άμεση ανάγκη από ουσιαστικές και στοχευμένες υποδομές.

Αυτή η θέση έχει επιβεβαιωθεί και πιο πρόσφατα από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, όπως ο Δήμος Λάρνακας, το ΕΒΕΛ, και ο ΕΟΑ Λάρνακας.

Η πόλη χρειάζεται υποδομές που:

· Θα στηρίξουν τις ήδη αδειοδοτημένες αναπτύξεις,

· Θα συνδέσουν τα αναπτυξιακά έργα της περιοχής Δεκέλειας με το κέντρο της Λάρνακας,

· Θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη βελτίωση και την υγιή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της επισκεψιμότητας στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι πιο πάνω αναγκαίες υποδομές θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας, αλλά και ευρύτερα της Κύπρου, δεδομένου ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας ανάπτυξης προϋποθέτει τη συμμετοχή συμβουλευτικών και κατασκευαστικών εταιρειών από ολόκληρη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως πολύ πρόσφατα ανέφερε και ο Δήμαρχος Λάρνακας, η πόλη — παράλληλα με τα υφιστάμενα βελτιωτικά έργα που είναι σε εξέλιξη εντός της Λάρνακας — έχει ανάγκη από ουσιώδης αναπτυξιακά έργα όπως:

· Επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης Μαρίνας, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης σκαφών,

· Δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων,

· Ανάπτυξη πανεπιστημιακών υποδομών,

· Δημιουργία σύγχρονου κέντρου υγείας,

· Δημιουργία χώρων αναψυχής και πρασίνου,

· Συνεδριακούς χώρους,

· Βελτίωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, μελέτες που εκπονήθηκαν από διεθνείς εμπειρογνώμονες καταδεικνύουν ότι για την επιτυχή υλοποίηση των πιο πάνω αναπτύξεων απαραίτητη είναι η δημιουργία νέως μονάδων εστίασης, εμπορικών καταστημάτων, οικιστικών αναπτύξεων και χώρων ψυχαγωγίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού και περαιτέρω βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στη Λάρνακα.

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία είχαν ληφθεί υπόψη και ενσωματωθεί τόσο στον σχεδιασμό ο οποιος είχε γίνει βάση του πολεοδομικού σχεδίου Λάρνακας, όσο και στα χρονοδιαγράμματα και στις οικονομικές μελέτες που παρουσίασε η προηγούμενη ανάδοχος εταιρεία. Αξιοσημείωτο είναι οτι οι προτάσεις αυτές είχαν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και είχαν χαιρετιστεί θετικά από όλες τις κρατικές υπηρεσίες και τοπικούς φορείς ανεξερέτως.

Εν κατακλείδι,

Με βάση όλα τα πιο πάνω, η συζήτηση δεν μπορεί να παραμένει θεωρητική. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Η ενιαία διαχείριση Λιμανιού και Μαρίνας έχει ήδη δοκιμαστεί και έχει αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα. Η λειτουργική τους αλληλεξάρτηση είναι πραγματική. Οι αναπτυξιακές ανάγκες της πόλης είναι άμεσες. Το Masterplan έχει μελετηθεί, αδειοδοτηθεί και εγκριθεί μετά από πολυετή διαδικασία.

Το Δημόσιο Συμφέρον δεν εξυπηρετείται με επαναφορά της αβεβαιότητας, με νέους διαγωνισμούς, με νέο επανασχεδιασμό και με καθυστερήσεις που μπορεί να διαρκέσουν χρόνια. Δεν εξυπηρετείται με κατακερματισμό στρατηγικής και πιθανές συγκρούσεις διαχειριστών.

Το Δημόσιο Συμφέρον εξυπηρετείται όταν:

· Δημιουργούνται άμεσα θέσεις εργασίας

· Εισρέουν έσοδα στο κράτος

· Υλοποιούνται άμεσα εγκεκριμένα έργα

· Προστατεύεται ο χαρακτήρας της πόλης

· Διασφαλίζεται συνοχή και σταθερότητα στον σχεδιασμό και την διαχείρηση

Η επιλογή, λοιπόν, είναι πολιτική αλλά και ουσιαστική: είτε προχωρούμε με ενιαία στρατηγική και άμεση υλοποίηση, είτε επιλέγουμε έναν δρόμο που οδηγεί σε αβεβαιότητα, καθυστέρηση υλοποίησης, ρίσκο και ανατροπή μιας δοκιμασμένης προσέγγισης.

Ως Prosperity Group, δηλώνουμε ξεκάθαρα την αποψη μας ότι ο διαχωρισμός της διαχειρησης του Λιμανιου και της Μαρινας Λαρνακας αποδεδειγμενα δεν υπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον αλλα ουτε και εχει οποιαδηποτε θετικα οφελη στην επιτευξη του σκοπου ορθης αναπτηξης της πολης και επαρχιας Λαρνακας. Η Λάρνακα χρειάζεται αποφάσεις ευθύνης, και οχι επανασχεδιασμους νέους κύκλους αβεβαιότητας.

Η στιγμή απαιτεί καθαρές επιλογές και η μονη καθαρη επιλογη για σωστη αναπτυξη αυτη την στιγμη είναι η ενιαία διαχείριση και η υλοποιηση του υφισταμενου αδειοδοτημενου σχεδιασμού.

Επαναλαμβανουμε την ετιμοτητα μας για ουσιαστικο απευθειας διαλογο για εξευρεση λυσης σε οποιεσδηποτε ανυσηχιες που πιθανων να υπαρχουν στο κατα ποσο η ήδη αδειοδοτημενη αναπτυξη μπορει να υλοποιηθει. Δηλωνουμε την θεση μας οτι η εταιρεια μας ηταν και παραμενει παντοτε μερος μιας σωστης λυσης και οχι του προβληματος.