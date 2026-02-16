Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουLouis Hotels Rewards: Το Νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Louis Hotels
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Louis Hotels Rewards: Το Νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Louis Hotels

 16.02.2026 - 09:46
Louis Hotels Rewards: Το Νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Louis Hotels

Η Louis Hotels, με 25 ξενοδοχεία σε 6 δημοφιλείς προορισμούς σε Κύπρο και Ελλάδα, παρουσιάζει το Louis Hotels Rewards, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που προσφέρει αποκλειστικά οφέλη στους επισκέπτες της.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και τα μέλη κερδίζουν πόντους από την πρώτη νύχτα διαμονής (10 πόντους ανά 1€), ενώ από την πρώτη κράτηση απολαμβάνουν επιπρόσθετη έκπτωση 10% στη διαμονή τους.

Τα μέλη του προηγούμενου προγράμματος επιβράβευσης έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο νέο Louis Hotels Rewards, απολαμβάνοντας πλέον αναβαθμισμένα προνόμια και ακόμα μεγαλύτερη αξία σε κάθε διαμονή.

Το Louis Hotels Rewards περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα - Bronze, Silver, Gold και Diamond – με διαφορετικά προνόμια ανά επίπεδο, όπως:

· πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές και ειδικές τιμές μόνο για τα μέλη.

· προτεραιότητα στο check-in και στο check-out.

· εκπτώσεις σε επιλεγμένες υπηρεσίες εντός των ξενοδοχείων, όπως εστίαση και spa.

Με το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα, η Louis Hotels επιβραβεύει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των επισκεπτών της, προσφέροντας οφέλη και μεγαλύτερη αξία σε κάθε διαμονή.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δωρεάν εγγραφή, επισκεφθείτε το: LouisHotelsRewards

Σχετικά με τη Louis Hotels:

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. H Louis Hotels, διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με 25 ξενοδοχεία για κάθε τύπο διακοπών στην Κύπρο και τα Ελληνικά νησιά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δώρο Αγίου Βαλεντίνου… κλεμμένο - Άρπαξαν μοτοσικλέτα κάτω από πολυκατοικία τα ξημερώματα – Δείτε φωτογραφίες
Πεθυμήσατε ψάρι; Ένα οικογενειακό εστιατόριο με απίστευτη θέα στη θάλασσα επιστρέφει - Πότε ανοίγει τις πόρτες του
Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα
Θλίψη στη Λευκωσία: Πέθανε ο Δημήτρης Πάτσιας – Πότε θα γίνει η κηδεία
Εβδομάδα εξελίξεων για τον Φαίδωνα Φαίδωνος: Καλείται για κατάθεση και πάει στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος
Σήμανε συναγερμός: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα από άναμμα θερμάστρας πετρελαίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αφαιρέθηκε η χολή και η χοληδόχος κύστη» – Τι λέει ο γιατρός του για την υγεία του

 16.02.2026 - 09:45
Επόμενο άρθρο

Επίσημη τοποθέτηση της Prosperity Group όσον αφορά τα αποτελέσματα της μελέτης του Υπερταμείου για το Λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας

 16.02.2026 - 09:49
Κ. Λετυπιώτης: «Δεν προσδενόμαστε σε κανένα άρμα» – Συμμετέχουμε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης ως παρατηρητής και όχι στο Συμβούλιο ως μέλη

Κ. Λετυπιώτης: «Δεν προσδενόμαστε σε κανένα άρμα» – Συμμετέχουμε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης ως παρατηρητής και όχι στο Συμβούλιο ως μέλη

Στις αντιδράσεις του ΑΚΕΛ για συμμετοχή της Κύπρου ως παρατηρητή στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κ. Λετυπιώτης: «Δεν προσδενόμαστε σε κανένα άρμα» – Συμμετέχουμε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης ως παρατηρητής και όχι στο Συμβούλιο ως μέλη

Κ. Λετυπιώτης: «Δεν προσδενόμαστε σε κανένα άρμα» – Συμμετέχουμε στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ειρήνης ως παρατηρητής και όχι στο Συμβούλιο ως μέλη

  •  16.02.2026 - 09:09
Εβδομάδα εξελίξεων για τον Φαίδωνα Φαίδωνος: Καλείται για κατάθεση και πάει στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

Εβδομάδα εξελίξεων για τον Φαίδωνα Φαίδωνος: Καλείται για κατάθεση και πάει στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος

  •  16.02.2026 - 08:50
Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

Στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ η Κύπρος: Επιλογή παρουσίας και όχι απουσίας

  •  16.02.2026 - 06:43
Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες

Θα κόβεται το ΕΕΕ σε όποιον αρνείται αυτό το μέτρο: Το νέο σχέδιο της Κυβέρνησης που αλλάζει τα δεδομένα - Λεπτομέρειες

  •  16.02.2026 - 06:45
Σήμανε συναγερμός: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα από άναμμα θερμάστρας πετρελαίου

Σήμανε συναγερμός: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα από άναμμα θερμάστρας πετρελαίου

  •  16.02.2026 - 08:28
Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

Έξυπνοι μετρητές: Πόσοι τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής - Καμπανάκι για επικίνδυνους διακόπτες που προκαλούν βλάβες

  •  16.02.2026 - 06:53
ΤΖΟΚΕΡ: Νέο Τζακ-Ποτ «ζαλίζει» – Πάνω από €1,5 εκατ. στην κλήρωση της Τρίτης!

ΤΖΟΚΕΡ: Νέο Τζακ-Ποτ «ζαλίζει» – Πάνω από €1,5 εκατ. στην κλήρωση της Τρίτης!

  •  16.02.2026 - 08:10
Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα

Απείλησε 16χρονο με μαχαίρι, του εκλεψε το κινητό και επιτέθηκε σε Αστυνομικούς - Δύο συλλήψεις για ληστείες σε περίπτερα

  •  16.02.2026 - 06:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα