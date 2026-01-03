Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτά είναι τα 25 χειρότερα πράγματα που κόλλησαν σε οπίσθια ανθρώπων το 2025 - Δεν θα πιστεύετε
LIKE ONLINE

Αυτά είναι τα 25 χειρότερα πράγματα που κόλλησαν σε οπίσθια ανθρώπων το 2025 - Δεν θα πιστεύετε

 03.01.2026 - 10:51
Αυτά είναι τα 25 χειρότερα πράγματα που κόλλησαν σε οπίσθια ανθρώπων το 2025 - Δεν θα πιστεύετε

Χιλιάδες άνθρωποι νοσηλεύτηκαν το 2025 για ξένα αντικείμενα στα οπίσθια, με τις αμερικανικές αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα μια λίστα που προκαλεί ιδιαίτερη αμηχανία...

Μπορεί να ακούγεται σαν αστικός μύθος, όμως τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Σχεδόν 4.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ξένων αντικειμένων που σφηνώνουν στον πρωκτό τους, ενώ στη Βρετανία το κόστος για το NHS ξεπερνά τα 3 εκατ. λίρες.

Το φαινόμενο καταγράφεται εδώ και δεκαετίες, με το American Journal of Emergency Medicine να εκτιμά ότι περίπου 39.000 επισκέψεις στα επείγοντα ετησίως σχετίζονται με τέτοια περιστατικά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνδρες μέσης ηλικίας, ενώ πάνω από το 50% των περιπτώσεων αφορά ερωτικά βοηθήματα. Ωστόσο, η επίσημη λίστα εστιάζει στα πιο ακραία περιστατικά, πέρα από sex toys.

Η επίσημη λίστα: Τα 25 πιο απίθανα αντικείμενα

Η λίστα προκύπτει από στοιχεία γιατρών και τη βάση δεδομένων της U.S. Consumer Product Safety Commission:


Βίδες και καρφιά

Παιχνίδι σκύλου

Κουρευτική μηχανή γενειάδας (σε σακουλάκι)

Γκλοπ

Πλαστικό εργαλείο γαλοπούλας

Μπουκάλι σαμπουάν

Οδοντιατρικό εργαλείο

Πώμα κρασιού

Υποδοχή καλαμποκιού

Μαρκαδόρος

Δονητής τύπου «μαγικό ραβδί»

Βόλοι

Κουτί φιλμ

Σανδάλι

Πόμολο πόρτας

Λάμπα (γυάλινη πλευρά πρώτα)

Φακός

Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Δύο μολύβια

Πίπα καλαμποκιού

Άβραστα μακαρόνια

Κεφαλή συσκευής περιποίησης

Γυαλιά

Αυγό

Θήκη οδοντόβουρτσας ταξιδιού

Οι συμβουλές των γιατρών για τέτοια περιστατικά

Γιατροί επισημαίνουν πως πολλές περιπτώσεις επιδεινώνονται όταν οι ασθενείς επιχειρούν να «διορθώσουν» μόνοι τους την κατάσταση, χρησιμοποιώντας αντικείμενα όπως τσιμπίδες ή κρεμάστρες, με σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι στόχος δεν είναι η γελοιοποίηση, αλλά η ενημέρωση και η πρόληψη. Όχι αυτοσχέδιες λύσεις και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζει το κρύο: Θα σχηματιστεί παγετός σε αυτές τις περιοχές – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά
Τραγωδία στη Βραζιλία: 11 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Δύο νεκροί από τον σεισμό των 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό - Χτύπησε την ώρα ομιλίας της προέδρου - Δείτε βίντεο
Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος
Εντόπισαν κλοπιμαίο όχημα, τηλεοράσεις και...καταζητούμενο - Σύλληψη δύο προσώπων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απαντά σε Φυτιρή με σκληρή γλώσσα η ΙΣΟΤΗΤΑ - «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

 03.01.2026 - 10:21
Επόμενο άρθρο

Η Carlsberg 0.0% θα δροσίσει τον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας

 03.01.2026 - 10:53
Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν γύρω από την υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον 36χρονου Σύριου που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου έξω από Κουρείο στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

  •  03.01.2026 - 12:06
Απαντά σε Φυτιρή με σκληρή γλώσσα η ΙΣΟΤΗΤΑ - «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

Απαντά σε Φυτιρή με σκληρή γλώσσα η ΙΣΟΤΗΤΑ - «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

  •  03.01.2026 - 10:21
Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας»

Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας»

  •  03.01.2026 - 11:35
Ο 55χρονος πατέρας - ήρωας του Κραν Μοντανά - «Έβλεπα ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί» - Συγκλονίζει η μαρτυρία του

Ο 55χρονος πατέρας - ήρωας του Κραν Μοντανά - «Έβλεπα ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί» - Συγκλονίζει η μαρτυρία του

  •  03.01.2026 - 09:55
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Κατέρρευσε υποστατικό από πυρκαγιά στη Λάρνακα

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Κατέρρευσε υποστατικό από πυρκαγιά στη Λάρνακα

  •  03.01.2026 - 09:17
Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος

Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος

  •  03.01.2026 - 08:00
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

  •  03.01.2026 - 07:17
Στεγνώνετε ρούχα μέσα στο σπίτι; Πώς να αποφύγετε την υγρασία

Στεγνώνετε ρούχα μέσα στο σπίτι; Πώς να αποφύγετε την υγρασία

  •  03.01.2026 - 08:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα