Αυτά είναι τα 25 χειρότερα πράγματα που κόλλησαν σε οπίσθια ανθρώπων το 2025 - Δεν θα πιστεύετε

Μπορεί να ακούγεται σαν αστικός μύθος, όμως τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Σχεδόν 4.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ξένων αντικειμένων που σφηνώνουν στον πρωκτό τους, ενώ στη Βρετανία το κόστος για το NHS ξεπερνά τα 3 εκατ. λίρες.

Το φαινόμενο καταγράφεται εδώ και δεκαετίες, με το American Journal of Emergency Medicine να εκτιμά ότι περίπου 39.000 επισκέψεις στα επείγοντα ετησίως σχετίζονται με τέτοια περιστατικά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνδρες μέσης ηλικίας, ενώ πάνω από το 50% των περιπτώσεων αφορά ερωτικά βοηθήματα. Ωστόσο, η επίσημη λίστα εστιάζει στα πιο ακραία περιστατικά, πέρα από sex toys.

Η επίσημη λίστα: Τα 25 πιο απίθανα αντικείμενα

Η λίστα προκύπτει από στοιχεία γιατρών και τη βάση δεδομένων της U.S. Consumer Product Safety Commission:



Βίδες και καρφιά

Παιχνίδι σκύλου

Κουρευτική μηχανή γενειάδας (σε σακουλάκι)

Γκλοπ

Πλαστικό εργαλείο γαλοπούλας

Μπουκάλι σαμπουάν

Οδοντιατρικό εργαλείο

Πώμα κρασιού

Υποδοχή καλαμποκιού

Μαρκαδόρος

Δονητής τύπου «μαγικό ραβδί»

Βόλοι

Κουτί φιλμ

Σανδάλι

Πόμολο πόρτας

Λάμπα (γυάλινη πλευρά πρώτα)

Φακός

Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Δύο μολύβια

Πίπα καλαμποκιού

Άβραστα μακαρόνια

Κεφαλή συσκευής περιποίησης

Γυαλιά

Αυγό

Θήκη οδοντόβουρτσας ταξιδιού

Οι συμβουλές των γιατρών για τέτοια περιστατικά

Γιατροί επισημαίνουν πως πολλές περιπτώσεις επιδεινώνονται όταν οι ασθενείς επιχειρούν να «διορθώσουν» μόνοι τους την κατάσταση, χρησιμοποιώντας αντικείμενα όπως τσιμπίδες ή κρεμάστρες, με σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι στόχος δεν είναι η γελοιοποίηση, αλλά η ενημέρωση και η πρόληψη. Όχι αυτοσχέδιες λύσεις και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Πηγή: gazzetta.gr