Απαντά σε Φυτιρή με σκληρή γλώσσα η ΙΣΟΤΗΤΑ - «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

Απέναντι στη ρητορική των «συνεπειών» και στην επικίνδυνη θεσμικά αντίληψη ότι πειθαρχία σημαίνει τυφλή υπακοή χωρίς αντιλογία, η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ απαντά σήμερα με τη μόνη γλώσσα που αρμόζει σε ένα Κράτος Δικαίου: Τη γλώσσα του Νόμου και της Συνταγματικής Τάξης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΙΣΟΤΗΤΑ.

Με την επισυναπτόμενη επιστολή, ξεκαθαρίζουμε προς την πολιτική ηγεσία ότι ο ρόλος του συνδικαλιστή είναι ο έλεγχος της εξουσίας και όχι η υποταγή σε αυτήν, τονίζει η συντεχνία.

«Τεκμηριώνουμε γιατί η εκτέλεση παράνομων διαταγών δεν συνιστά πειθαρχία αλλά ποινική ευθύνη και οριοθετούμε με σαφήνεια τις αρμοδιότητες εκάστου. Η ΙΣΟΤΗΤΑ δεν φιμώνεται, δεν απειλείται και δεν διαπραγματεύεται την αξιοπρέπεια των Αστυνομικών και των Δεσμοφυλάκων».

Δείτε αυτούσιο το κείμενο της επιστολής: