IKESIOS MRI Center Παραλίμνι: Το διαγνωστικό κέντρο ΜRI που εξειδικεύεται σε κλειστοφοβικούς και εύσωμους ασθενείς

Στην εποχή μας, αποτελεί θεμέλιο λίθο της σύγχρονης διαγνωστικής, από την απεικόνιση του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης μέχρι την καρδία και τους μαλακούς ιστούς, η εξέταση αυτή δίνει ζωτικής σημασίας πληροφορίες που καθοδηγούν τη θεραπεία και σώζουν ζωές.

Παρ’ όλα αυτά, η μαγνητική τομογραφία για πολλούς ανθρώπους αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία. Η κλειστοφοβία, το άγχος, η δυσφορία μέσα σε έναν στενό μαγνητικό τομογράφο ή ακόμη και ο σωματότυπος, μπορούν να μετατρέψουν μια απλή διαδικασία σε σημείο φόβου και αποφυγής. Πιο συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 10% των ανθρώπων είναι εντελώς κλειστοφοβικό όταν πρόκειται για MRI και ένα 30% βιώνει έντονη δυσφορία λόγω

κλειστοφοβίας. Στο IKESIOS MRI Center Παραλίμνι, αυτή η πραγματικότητα αλλάζει ριζικά.

Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό Κέντρο Μαγνητικής Τομογραφίας στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, και ένα από τα ελάχιστα στην Κύπρο, που έχει δομηθεί γύρω από τις ανάγκες εκείνων που δυσκολεύονται περισσότερο: των κλειστοφοβικών και των εύσωμων ασθενών.

Από τη στιγμή που κάποιος εισέρχεται στον χώρο, αντιλαμβάνεται ότι εδώ η μαγνητική τομογραφία αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη και ευχάριστη, ο χώρος φωτεινός και το προσωπικό φιλικό και άρτια εκπαιδευμένο, με κάθε λεπτομέρεια να έχει σχεδιαστεί για να μειώνει το άγχος και να ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας.

Ο ειδικά επιλεγμένος μαγνητικός τομογράφος Siemens Magnetom Εspree 1.5t τελευταίας

γενιάς αποτελεί το επίκεντρο αυτής της εμπειρίας. Με μεγαλύτερη διάμετρο, πιο ανοιχτή οπή

και χαμηλή στάθμη θορύβου, βοηθά τον ασθενή να νιώθει ότι βρίσκεται σε έναν ευρύχωρο

και μη απειλητικό χώρο, αντί για την πιο στενή οπή που συναντά κανείς αλλού.

Συγκεκριμένα, ο τομογράφος έχει άνοιγμα 70 εκατοστών και μήκος μόλις 1.25 εκατοστά, με αποτέλεσμα στο 60% των εξετάσεων το κεφάλι να βρίσκεται εκτός τομογράφου, και με απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών από την κορυφή του κυλίνδρου. Για τους κλειστοφοβικούς ασθενείς, αυτό κάνει μεγάλη διαφορά· δεν είναι τυχαίο ότι το IKESIOS MRI Center Παραλίμνι καταγράφει ποσοστό επιτυχίας κοντά στο 90% σε κλειστοφοβικούς ασθενείς, σε περιπτώσεις όπου αλλού η εξέταση δεν ήταν εφικτή λόγω κλειστοφοβίας.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός του μαγνητικού τομογράφου Siemens Magnetom Εspree 1.5t επιτρέπει την άνετη και ασφαλή απεικόνιση και για εύσωμους ασθενείς με μεγαλύτερο σωματότυπο. Στο διαγνωστικό μας κέντρο ο τομογράφος μπορεί να δεχθεί άτομα μέχρι 200 κιλά, ενώ σε άλλα κέντρα το όριο βρίσκεται στα 120 με 130 κιλά. Ασθενείς που έχουν

απορριφθεί από άλλα διαγνωστικά κέντρα ή έχουν βιώσει δυσφορία σε στενούς τομογράφους, βρίσκουν στο IKESIOS MRI Center Paralimni ένα περιβάλλον που τους δέχεται χωρίς περιορισμούς και χωρίς να τους κάνει να νιώθουν κάποιο φόβο. Είναι από τα λίγα κέντρα στην Κύπρο όπου η πρόσβαση είναι πραγματικά για όλους.

Εξειδικευμένες εξετάσεις

Η εξειδίκευση του IKESIOS MRI Center Παραλίμνι δεν περιορίζεται μόνο στην εμπειρία της

εξέτασης αλλά επεκτείνεται και στην ποιότητα της διάγνωσης.

Cardiac and Cardiac Stress MRI

Οι προηγμένες εξετάσεις όπως το Cardiac and Cardiac Stress MRI, προσφέρουν υψηλής ακρίβειας απεικονίσεις της καρδιάς, σε συνεργασία με την ομάδα του δρ Θράσου Κωνσταντινίδη, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους στον χώρο. Το διαγνωστικό μας κέντρο ήταν από τα πρώτα που πραγματοποίησε αυτή την εξέταση στην Κύπρο, η οποία

μέχρι πρότινος γινόταν μόνο σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού.

Full Body Fusion MRI

Μια σύγχρονη απεικονιστική μέθοδος που βασίζεται σε προηγμένες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας και σύντηξης απεικονιστικών δεδομένων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα ολόκληρου του σώματος. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση και τη σταδιοποίηση κακοηθειών, την αναζήτηση μεταστατικής νόσου, καθώς και για την παρακολούθηση της πορείας ασθενών με καρκίνο.

Στο IKESIOS MRI Center Παραλίμνι πραγματοποιούνται επίσης εξειδικευμένες εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου, τις οποίες αναλαμβάνουν δύο κορυφαίοι ειδικοί με διεθνή εμπειρία: ο δρ. Παύλος Τσουλούπας, επεμβατικός ακτινολόγος με πολυετή παρουσία στη Γερμανία, και ο δρ. Βασίλειος Γιάτσκος, με μακρόχρονη πορεία στην Ελλάδα και

εξειδίκευση στη επεμβατική ακτινολογία και στη μαστογραφική απεικόνιση. Το κέντρο συνεργάζεται επίσης με τους δρ. Ορέστη Καββάδα και δρ. Πολύκαρπο Πηλαβά, δύο από τους πλέον καταξιωμένους ιατρούς-ακτινολόγους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο αξιοπιστίας και επιστημονικής αρτιότητας.

Στο διαγνωστικό μας κέντρο διεξάγονται όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας, με την υπογραφή μιας ομάδας που συνδυάζει υψηλή ιατρική εξειδίκευση.

Υπέρηχοι, επεμβατικές πράξεις, βιοψίες & ελαστογραφίες

Στο IKESIOS MRI Center Παραλίμνι λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τμήμα υπερήχων, με τον υπερσύγχρονο υπερηχοτομογράφο Siemens Acuson Juniper με εξαιρετική ποιότητα εικόνας, άνεση για τον ασθενή και ακρίβεια για τον ιατρό, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε εξέταση. Όλες οι εξετάσεις υπερήχων και υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες πράξεις και βιοψίες πραγματοποιούνται από έναν από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους ιατρούς στον χώρο, τον δρ. Βασίλειο Γιάτσκο με εξειδίκευση σε όλο το το φάσμα των υπερηχοτομογράφων.

Πίσω όμως από την τεχνολογία, βρίσκεται μια ομάδα ανθρώπων που κατανοεί όσο λίγοι τον φόβο, το άγχος και τους προβληματισμούς του ασθενούς. Η ομάδα των ιατρών-ακτινολόγων και τεχνολόγων-ακτινολόγων του IKESIOS MRI Center Παραλίμνι δεν στηρίζεται μόνο στην πολυετή εμπειρία της. Επενδύει διαρκώς στη γνώση, εκπαιδεύεται και εξελίσσεται, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής απεικόνισης. Και την ίδια στιγμή, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον άνθρωπο, δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Στο IKESIOS MRI Center Παραλίμνι, η μαγνητική τομογραφία παύει να είναι μια πηγή άγχους και γίνεται μια οργανωμένη, ήρεμη και ανθρώπινη διαδικασία. Είναι το MRI για όσους μέχρι τώρα νόμιζαν ότι “δεν μπορούν”. Το κέντρο έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ίσως ένα από τα καλύτερα διαγνωστικά στην Κύπρο, όχι απλώς χάρη στον εξοπλισμό του αλλά επειδή έχει θέσει ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, την ποιότητα και τις πραγματικές ανάγκες του κάθε ασθενή.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα ikesios.com.