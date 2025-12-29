VIDEO: Πασίγνωστος πυγμάχος ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς και τραυματίστηκε - Δείτε φωτογραφίες

Ο 36χρονος πυγμάχος, ο οποίος έχει ρίζες στην πόλη Σαγκάμου, στη νοτιοδυτική Νιγηρία, τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία. Όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές στο BBC, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο με σοβαρές ζημιές, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη νιγηριανή εφημερίδα The Punch ότι στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο οχήματα. «Ο Τζόσουα ήταν σε ένα SUV, καθόταν πίσω από τον οδηγό, με ένα άλλο άτομο δίπλα του» δήλωσε στην εφημερίδα. «Συνολικά υπήρχαν τέσσερα άτομα στο όχημα που επέβαινε ο πυγμάχος».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε ο πυγμάχος έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια «ενός ελιγμού προσπέρασης» και έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό στην άκρη του δρόμου.

