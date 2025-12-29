Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξεκάθαρο μήνυμα Κωνσταντίνου Φυτιρή προς τους αστυνομικούς - «Αυξήστε τις περιπολίες» - Οι οδηγίες που έδωσε

 29.12.2025 - 19:45
Ξεκάθαρο μήνυμα Κωνσταντίνου Φυτιρή προς τους αστυνομικούς - «Αυξήστε τις περιπολίες» - Οι οδηγίες που έδωσε

Ξεκάθαρο το μήνυμα ότι οι πολίτες ζητούν ασφάλεια και απτά αποτελέσματα και αυτό το μήνυμα λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Φυτιρής, στη διάρκεια επισκέψεων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αμμοχώστου, Λάρνακας και στη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Υπουργείου, η επίσκεψη ήταν η πρώτη από μια σειρά προγραμματισμένων επισκέψεων σε Αστυνομικές Διευθύνσεις, Τμήματα και Μονάδες, με στόχο την άμεση και προσωπική επαφή του Υπουργού με τα μέλη της Αστυνομίας, “προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις συνθήκες εργασίας και να ακούσει απόψεις, εισηγήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της στο καθημερινό τους έργο”.

“Μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο, επιδιώκεται η καταγραφή των επιχειρησιακών προβλημάτων και η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου και εφικτού πλάνου δράσεων, με έμφαση όχι μόνο στην αντιμετώπιση αλλά κυρίως στην πρόληψη του εγκλήματος, με τελικό στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών”, αναφέρεται.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, προστίθεται, έδωσε σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες προς τα μέλη της Αστυνομίας, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη συνεχή και εμφανή παρουσία της Αστυνομίας στους δρόμους και στις γειτονιές, με αυξημένες περιπολίες, στοχευμένους ελέγχους και επιχειρήσεις, καθώς και ενίσχυση της προληπτικής αστυνόμευσης, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιχειρησιακή δράση της Αστυνομίας πρέπει να επικεντρώνεται στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση, με στόχο την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών πριν αυτές εκδηλωθούν, καθώς και στην αποφασιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας.

“Στόχος είναι ένας: ο πολίτης να νιώθει ασφαλής στην καθημερινότητά του και να γνωρίζει ότι το κράτος λειτουργεί, προστατεύει και δεν κάνει πίσω απέναντι στο έγκλημα”, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή, όπως μεταδίδει το Reuters.

