Ρωσία: Θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση» στην προεδρική οικία

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η χώρα του θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που, σύμφωνα με τη Μόσχα, εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε επιβεβαιώσει την τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία χαρακτήρισε απλά «θετική», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο περιεχόμενό της.

ΠΗΓΗ: Ιefimerida.gr