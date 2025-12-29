Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση» στην προεδρική οικία

 29.12.2025 - 19:52
Ρωσία: Θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση» στην προεδρική οικία

Αλλάζει η Ρωσία την στάση της στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ενημέρωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Λαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 91 drones -«Αυτά είναι ψέματα», είπε ο Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η χώρα του θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που, σύμφωνα με τη Μόσχα, εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε επιβεβαιώσει την τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία χαρακτήρισε απλά «θετική», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο περιεχόμενό της.

ΠΗΓΗ: Ιefimerida.gr

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή, όπως μεταδίδει το Reuters.

