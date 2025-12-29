Τρόμος στον αέρα: Αναστάτωση σε πτήση λόγω ισχυρών αναταράξεων - Τραυματίστηκαν επιβάτες

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, «σε μικρό αριθμό επιβατών παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια», χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Independent, η πτήση FR1121, που εκτελούνταν με αεροσκάφος τύπου Boeing 737 Max, έφυγε από το Μπέρμιγχαμ το μεσημέρι της Κυριακής (28/12). Το αεροπλάνο, απογειώθηκε στις 15:05 και περίπου 40 λεπτά αργότερα έφτασε στα 37.000 πόδια, ακριβώς καθώς διέσχιζε την γαλλική ακτή και έφτανε στην πόλη Morlaix της Βρετάνης.

Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η εξυπηρέτηση επιβατών στην καμπίνα, όταν το αεροσκάφος εισήλθε σε ζώνη έντονων αναταράξεων. Οι πιλότοι έλαβαν την απόφαση να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στο Μπέρμιγχαμ περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωση και στάθμευσε σε απομακρυσμένη θέση, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό.

Σε ανακοίνωσή της, η Ryanair ανέφερε: «Η πτήση FR1121 από Μπέρμιγχαμ προς Τενερίφη στις 28 Δεκεμβρίου επέστρεψε στο αεροδρόμιο αναχώρησης λίγο μετά την απογείωση λόγω αεροπορικών αναταράξεων. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και σε μικρό αριθμό επιβατών παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα».

Για την ολοκλήρωση του δρομολογίου, η εταιρεία έστειλε εφεδρικό αεροσκάφος από το Λιντς Μπράντφορντ στο Μπέρμιγχαμ. Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν εκ νέου και απογειώθηκαν στις 21:21, φτάνοντας στο Tenerife South Airport στις 01:25 τα ξημερώματα, με καθυστέρηση άνω των έξι ωρών.

