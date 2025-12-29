Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΛαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 91 drones -«Αυτά είναι ψέματα», είπε ο Ζελένσκι
ΔΙΕΘΝΗ

Λαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 91 drones -«Αυτά είναι ψέματα», είπε ο Ζελένσκι

 29.12.2025 - 17:34
Λαβρόφ: Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 91 drones -«Αυτά είναι ψέματα», είπε ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones, σύμφωνα με δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

«Αυτά είναι ψέματα»

«Αυτά είναι ψέματα» δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογράμμισε ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί στα κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες
VIDEO: Πασίγνωστος πυγμάχος ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς και τραυματίστηκε - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Τροχαίο στη Λεμεσό - Αυτοκίνητο γύρισε... στο πλάι και ακινητοποιήθηκε - Δείτε σε ποια περιοχή
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Γυναίκα ζήτησε βοήθεια και κατέληξε με χειροπέδες – Τι συνέβη
Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια
Παιδίατρος στο «Τ»: Ποιες ιώσεις «θερίζουν» τα παιδιά αυτή την περίοδο; Πότε πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εποχικές λοιμώξεις: Αναμένεται αύξηση των περιστατικών; Τι αναφέρουν Υπ. Υγείας-ΟΚΥπΥ

 29.12.2025 - 17:28
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Τροχαίο στη Λεμεσό - Αυτοκίνητο γύρισε... στο πλάι και ακινητοποιήθηκε - Δείτε σε ποια περιοχή

 29.12.2025 - 17:55
Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή, όπως μεταδίδει το Reuters.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

  •  29.12.2025 - 16:28
Ξεκάθαρο μήνυμα Κωνσταντίνου Φυτιρή προς τους αστυνομικούς - «Αυξήστε τις περιπολίες» - Οι οδηγίες που έδωσε

Ξεκάθαρο μήνυμα Κωνσταντίνου Φυτιρή προς τους αστυνομικούς - «Αυξήστε τις περιπολίες» - Οι οδηγίες που έδωσε

  •  29.12.2025 - 19:45
Έρχιουρμαν για αγωγές για σφετερισμό: «Δεν θα πετύχουν τίποτα στοχοποιώντας άτομα»

Έρχιουρμαν για αγωγές για σφετερισμό: «Δεν θα πετύχουν τίποτα στοχοποιώντας άτομα»

  •  29.12.2025 - 18:59
Εποχικές λοιμώξεις: Αναμένεται αύξηση των περιστατικών; Τι αναφέρουν Υπ. Υγείας-ΟΚΥπΥ

Εποχικές λοιμώξεις: Αναμένεται αύξηση των περιστατικών; Τι αναφέρουν Υπ. Υγείας-ΟΚΥπΥ

  •  29.12.2025 - 17:28
Ρωσία: Θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση» στην προεδρική οικία

Ρωσία: Θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση» στην προεδρική οικία

  •  29.12.2025 - 19:52
Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  29.12.2025 - 16:39
Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

  •  29.12.2025 - 15:45
VIDEO: Πασίγνωστος πυγμάχος ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς και τραυματίστηκε - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Πασίγνωστος πυγμάχος ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο νεκρούς και τραυματίστηκε - Δείτε φωτογραφίες

  •  29.12.2025 - 19:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα