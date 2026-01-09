Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η TOMMY HILFIGER και η LIVERPOOL FC ανακοινώνουν μια πρωτοποριακή συνεργασία στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο

 09.01.2026 - 12:45
Η TOMMY HILFIGER και η LIVERPOOL FC ανακοινώνουν μια πρωτοποριακή συνεργασία στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο

Παρουσιάζοντας ένα νέο στιλιστικό όραμα για τη σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου, η Tommy Hilfiger ενώνει τις δυνάμεις της με τη Liverpool Football Club ως Επίσημος Παγκόσμιος Συνεργάτης. Η συνεργασία περιλαμβάνει την εποχιακή γκαρνταρόμπα του brand με iconic essentials, διαχρονικό denim, τη συλλογή dress casual “New York”, εκλεπτυσμένα αξεσουάρ και υποδήματα, καθώς και co-branded συλλογές ειδικά σχεδιασμένες για τον σύλλογο.

Η Liverpool FC θα παρουσιάζει επιλεγμένες συλλογές Tommy Hilfiger μέσα από καμπάνιες, επιλεγμένες αγωνιστικές ημέρες και εποχιακό αφηγηματικό περιεχόμενο, με εξατομικευμένες head-to-toe εμφανίσεις για τους παίκτες και βασικά στελέχη της ομάδας.

Η Tommy Hilfiger, μέλος του ομίλου PVH Corp. [NYSE: PVH], παρουσιάζει μια τολμηρή νέα έκφραση για το «όμορφο παιχνίδι», ανακοινώνοντας την πρώτη της συνεργασία με ποδοσφαιρικό σύλλογο στην ιστορία της, τη Liverpool FC. Η συνεργασία αφορά τόσο στις ανδρικές όσο και στις γυναικείες ομάδες και θα παρουσιαστεί μέσα από κομβικές στιγμές της σεζόν, από επιλεγμένες αφίξεις στο γήπεδο έως παγκόσμιες καμπάνιες.

Μια σειρά από αποκλειστικές συλλογές, πολιτιστικές στιγμές και εποχιακές καμπάνιες φέρνουν σε διάλογο την prep κληρονομιά της Νέας Υόρκης με το πνεύμα του Anfield. Παίκτες της πρώτης ανδρικής ομάδας, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός Virgil van Dijk, καθώς και οι Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Conor Bradley και Hugo Ekitike, μαζί με τις αθλήτριες της Liverpool FC Women, Gemma Bonner και Leanne Kiernan, δίνουν ζωή στην ανακοίνωση - εκφράζοντας με σύγχρονο τρόπο το στιλ, την αυτοπεποίθηση και την ατομικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, αφηγήσεις θα εξελίσσονται στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές σκηνές, φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στους ανθρώπους και τις προσωπικότητες που ορίζουν τον σύλλογο.

«Σε όλη μου την καριέρα, αντλώ έμπνευση από τα αθλητικά icons, τις ιστορίες και τις στολές», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Με ελκύουν οι ομάδες με βαθιά σύνδεση με τους φιλάθλους τους και αφήγηση βασισμένη σε αξίες, και η Liverpool Football Club διαθέτει μια ασύγκριτη ιστορία, διαμορφωμένη από τους ανθρώπους της - την πίστη, την αντοχή και την υπερηφάνειά τους. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους παίκτες και το προσωπικό του συλλόγου που εμπνέουν μια παγκόσμια κοινότητα φιλάθλων να ονειρεύεται μέσα από την αδιάκοπη επιδίωξη της αριστείας.»

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε τη συνεργασία της Liverpool FC με την Tommy Hilfiger να γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο Virgil van Dijk, αρχηγός της Liverpool FC. «Εμείς, ως παίκτες, είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε αυτή τη σύμπραξη να ζωντανεύει, ενώνοντας τη μόδα, τον πολιτισμό και την κληρονομιά.»

Ο Ben Latty, Εμπορικός Διευθυντής της Liverpool FC, ανέφερε: «Η Tommy Hilfiger είναι ένα πραγματικά εμβληματικό όνομα στη διεθνή μόδα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε μαζί της, καθώς κάνει τα πρώτα της βήματα στον κόσμο του συλλογικού ποδοσφαίρου. Με μακρόχρονη σύνδεση με το καινοτόμο στιλ και βαθιά αίσθηση κοινότητας, αυτή η συνεργασία απορρέει απολύτως φυσικά. Μας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε μια διαφορετική πλευρά του matchday και των στιγμών γύρω από αυτό, προσφέροντας στους φιλάθλους ένα ακόμη σημείο σύνδεσης με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο.»

Σε μια συμβολική δήλωση κοινής κληρονομιάς και φιλοδοξίας, η συνεργασία ανακοινώνεται με τη μεγαλύτερη σημαία Tommy Hilfiger που έχει κατασκευαστεί ποτέ, απλωμένη στον ιστορικό αγωνιστικό χώρο του Anfield και με το co-branded λογότυπο. Το ύφασμα της σημαίας δωρίζεται στο Silly Goose Foundation, που ιδρύθηκε από τη Reagan, συμμετέχουσα στο LFC Foundation και διαχρονική φίλαθλο της ομάδας, και θα επαναχρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία θεματικών αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού.

Σχεδιασμένη για ολόκληρη την οικογένεια του συλλόγου και τη διεθνή κοινότητα φιλάθλων, η συνεργασία φέρνει κοντά δεκαετίες τεχνογνωσίας, παράδοσης και αυθεντικότητας σε μια σύγχρονη προσέγγιση της ενδυματολογικής ταυτότητας του συλλόγου.

Ο Tommy Hilfiger έχτισε ένα παγκόσμιο brand με θεμέλιο τη φιλοσοφία της συμπερίληψης, τη σύνδεση με την pop κουλτούρα και τις τολμηρές συνεργασίες, που διαμορφώνουν το μέλλον. Η διαχρονική του αγάπη για τον αθλητισμό τον ενέπνευσε από την αρχή της καριέρας του να φέρει τη μόδα στον κόσμο των αθλητών που τον καθορίζουν. Αυτή η φιλοσοφία οδήγησε σε δεκαετίες πρωτοποριακών συνεργασιών, από εμβληματικές προσωπικότητες όπως ο Thierry Henry, ο Rafael Nadal και ο Lewis Hamilton, έως τη σύγχρονη σύνδεση της μόδας με τον αθλητισμό. Σήμερα, αυτή η δυναμική συνεχίζεται - από τη χορηγία της Cadillac Formula 1® Team και της U.S. SailGP Team έως τη Liverpool FC, όπου η αμερικανική κληρονομιά του brand συναντά τη διαχρονική ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου, με κινητήριες δυνάμεις το θάρρος, τη δημιουργικότητα και την πίστη στα μεγάλα όνειρα.

Οι φίλοι του brand καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση στα social media με τα #TommyHilfiger, @TommyHilfiger και @LiverpoolFC.

 

