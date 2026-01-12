Την παραίτηση της Καρυστιανού ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απηύθυναν επιστολή στην κυρία Καρυστιανού ήδη από το Σάββατο, στην οποία αφού την ευχαριστούν για όσα έχει κάνει έως τώρα, της ζητούν να αποχωρήσει από την προεδρία.

Όπως είπε στο protothema ο κ.Παύλος Ασλανίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, η θητεία της κυρίας Καρυστιανού έληγε τον Μάρτιο. Ωστόσο, από τη στιγμή που προχωρά σε κόμμα, έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί, αφού η ιδιότητα της προέδρου δεν συνάδει με την ιδιότητα της πολιτικού.

ΠΗΓΗ: protothema.gr