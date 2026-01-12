Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤην παραίτηση της Καρυστιανού ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών
ΕΛΛΑΔΑ

Την παραίτηση της Καρυστιανού ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

 12.01.2026 - 20:16
Την παραίτηση της Καρυστιανού ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

Να παραιτηθεί από τα καθήκοντα της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών  ζητούν τα μέλη του ΔΣ από την Μαρία Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση της απόφασής της να προχωρήσει σε κόμμα.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απηύθυναν επιστολή στην κυρία Καρυστιανού ήδη από το Σάββατο, στην  οποία αφού την ευχαριστούν για όσα έχει κάνει έως τώρα, της ζητούν να αποχωρήσει από την προεδρία.

Όπως είπε στο protothema ο κ.Παύλος Ασλανίδης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, η θητεία της κυρίας Καρυστιανού  έληγε τον Μάρτιο. Ωστόσο, από τη στιγμή που προχωρά σε κόμμα, έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί, αφού η ιδιότητα της προέδρου δεν συνάδει με την ιδιότητα της πολιτικού.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ: Ανακοίνωσε νέα προσωρινή ηγεσία με όραμα διαφάνειας και κράτους δικαίου

 12.01.2026 - 20:11
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

  •  12.01.2026 - 13:56
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

  •  12.01.2026 - 14:56
Συναγερμός για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες το 2025 – 14 πάτησαν το «κουμπί πανικού»

Συναγερμός για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες το 2025 – 14 πάτησαν το «κουμπί πανικού»

  •  12.01.2026 - 17:24
Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

  •  12.01.2026 - 14:13
Καταιγίδες και παγετός: Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Καταιγίδες και παγετός: Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  12.01.2026 - 18:20
Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

  •  12.01.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα