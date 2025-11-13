Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκρίθηκε νόμος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης - Στόχος η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο

 13.11.2025 - 23:40
Εγκρίθηκε νόμος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης - Στόχος η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα με 34 ψήφους υπέρ τον «περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2025».

Σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι η ορθότερη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Απόφασης-Πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ, που ρυθμίζει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ειδικότερα όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές που υποβάλλουν αιτήματα διαμεταγωγής εκζητουμένων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς η υφιστάμενη νομοθεσία προέβλεπε ότι τα αιτήματα διαμεταγωγής προς την Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να υποβάλλονται αποκλειστικά από τη δικαστική αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ωστόσο, η Απόφαση-Πλαίσιο της ΕΕ δεν παρέχει στα κράτη μέλη τέτοια διακριτική ευχέρεια, αλλά απαιτεί από αυτά να επιτρέπουν τη διέλευση καταζητούμενων προσώπων από το έδαφός τους όταν πρόκειται για εκτέλεση εντάλματος σύλληψης.

Όπως ενημέρωσε την επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η ανάγκη για την τροποποίηση προέκυψε ύστερα από αίτημα διαμεταγωγής που υποβλήθηκε στις κυπριακές αρχές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιρλανδίας μέσω της πρεσβείας της Ιρλανδίας στη Λευκωσία. Η συγκεκριμένη περίπτωση ανέδειξε κενό στη νομοθεσία, καθώς η πρεσβεία δεν θεωρείται δικαστική αρχή με βάση το ισχύον κυπριακό δίκαιο.

Με την ψήφιση του τροποποιητικού νόμου, η Κύπρος εναρμονίζει πλήρως το εθνικό της πλαίσιο με τις πρόνοιες της Απόφασης-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαδικασιών για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

