Στα σκαριά πέντε μεγάλα έργα στην Κύπρο με χρήματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

αναπτυξιακό αποτύπωμα άφησε την τελευταία δεκαετία στις πόλεις της Κύπρου η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, μέσω της συγχρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομής, η ολοκλήρωση των οποίων συνέβαλε ουσιαστικά στην αναμόρφωση του αστικού τοπίου, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αναφέρεται σε ανακοίνωση από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών Υπουργείου.

"Η δημιουργία και η ανάπλαση αστικών χώρων και υποδομών, μέσα από έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από τα κατά καιρούς Προγράμματα Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ αναβάθμισε ουσιαστικά τις πόλεις μας, βελτίωσε σημαντικά την κινητικότητα και την προσβασιμότητα για όλους, ενώ συνέβαλε στην ενσωμάτωση, και στην Κύπρο, της έννοιας της πράσινης ανάπτυξης", σημειώνει.

Ενδεικτικά παρατίθενται πέντε εμβληματικά έργα συνολικού προϋπολογισμού γύρω στα 73 εκατομμύρια ευρώ που υλοποιήθηκαν στις πόλεις της Κύπρου την τελευταία δεκαετία με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, μέσω των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής".

Πρόκειται για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία, την ανάπλαση της παραλιακής οδού Πιαλέ Πασά στη Λάρνακα, το παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο Λεμεσού (Μόλος), το αστικό Πολυλειτουργικό Πάρκο Αγίας Νάπας και την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Χανιού του Ιμπραήμ στην Πάφο.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση,"το θετικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων έργων στην καθημερινότητα των πολιτών επιβεβαιώνει στην πράξη πως οι στοχευμένες αναπτυξιακές επενδύσεις της Πολιτικής Συνοχής συμβάλλουν καταλυτικά στη δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων, βιώσιμων υποδομών και πόλεων πιο ανθρώπινων, φιλικών και συμμετοχικών, που αναζωογονούν το αστικό τοπίο και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών".

