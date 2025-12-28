Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέα απευθείας πτήση από τη Λάρνακα φέρνει η Cyprus Airways – Ανοίγει νέος προορισμός όλο τον χρόνο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα απευθείας πτήση από τη Λάρνακα φέρνει η Cyprus Airways – Ανοίγει νέος προορισμός όλο τον χρόνο

 28.12.2025 - 14:51
Νέα απευθείας πτήση από τη Λάρνακα φέρνει η Cyprus Airways – Ανοίγει νέος προορισμός όλο τον χρόνο

Νέα σελίδα στην αεροπορική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας ανοίγει η Cyprus Airways, εγκαινιάζοντας επίσημα απευθείας πτήσεις μεταξύ Ηρακλείου Κρήτης και Λάρνακας, με δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το νέο δρομολόγιο έχει ήδη ξεκινήσει από τις 19 Δεκεμβρίου και εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα: κάθε Παρασκευή στις 17:30 και κάθε Δευτέρα στις 10:00, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στους ταξιδιώτες.

Σε δήλωση του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης, χαρακτήρισε τη νέα σύνδεση «σημαντικό ορόσημο» στην επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου της εταιρείας, τονίζοντας ότι το Ηράκλειο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και τουριστικούς κόμβους της Ελλάδας. «Η νέα αυτή σύνδεση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε προσιτές και αξιόπιστες ταξιδιωτικές επιλογές, στηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας», ανέφερε, εκφράζοντας την προσδοκία για μια άνετη και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία για τους επιβάτες.

Η γραμμή Λάρνακα–Ηράκλειο εντάσσεται στους ετήσιους προορισμούς της Cyprus Airways και ενισχύει περαιτέρω τη σταθερή παρουσία της στην ελληνική αγορά, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα δρομολόγια προς Αθήνα, Μιλάνο, Παρίσι, Βηρυτό, Ντουμπάι και Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, η Cyprus Airways συνεχίζει να διευρύνει το θερινό της πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει δημοφιλείς προορισμούς όπως η Πρέβεζα, η Σκιάθος και η Ρόδος, αλλά και ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Βενετία.

Το νέο δρομολόγιο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για απευθείας ταξίδια μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης και στηρίζοντας τον τουρισμό, τα επαγγελματικά ταξίδια και την πολιτιστική ανταλλαγή. Σημειώνεται, επίσης, ότι η έναρξη των πτήσεων συμπίπτει με τον πρόσφατο ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, με πλήρως ανανεωμένη ιστοσελίδα και νέα εφαρμογή για κινητά.

Οι πτήσεις στο δρομολόγιο Λάρνακα–Ηράκλειο είναι διαθέσιμες για κράτηση μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της Cyprus Airways.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Ανδρέας Κασιουλής: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Γιατί μερικοί έχουμε συνεχώς παγωμένα χέρια και πόδια και πότε να ανησυχήσουμε – Ειδικός απαντά
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»
Αντίο στην 24ωρη ημέρα: Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, οι ημέρες στη Γη θα διαρκούν 25 ώρες
Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό
Η αλλαγή μεγάλης αεροπορικής εταιρείας που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σώτης Βολάνης: «Οι γονείς μου αγανάκτησαν - Έδωσα 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο»

 28.12.2025 - 14:23
Επόμενο άρθρο

Απόψε η συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι - Τα ζητήματα - αγκάθια και τα «εμπρηστικά» ρωσικά σχόλια

 28.12.2025 - 14:59
Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Την ανάγκη για προστασία από λοιμώξεις από ιούς του αναπνευστικού συστήματος επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζοντας με ανακοίνωσή του προς το κοινό τα ατομικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αυτός.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

  •  28.12.2025 - 12:47
Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025

Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025

  •  28.12.2025 - 08:59
Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό

Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό

  •  28.12.2025 - 11:24
Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

  •  28.12.2025 - 07:57
Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 της χρόνια

Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 της χρόνια

  •  28.12.2025 - 12:00
Στο κελί οι δύο που τους «τσάκωσε» η Αστυνομία ενώ προμηθεύονταν ναρκωτικά

Στο κελί οι δύο που τους «τσάκωσε» η Αστυνομία ενώ προμηθεύονταν ναρκωτικά

  •  28.12.2025 - 12:56
Αλλάζουν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Αλλάζουν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

  •  28.12.2025 - 07:44
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

  •  28.12.2025 - 11:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα