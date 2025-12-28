Νέα απευθείας πτήση από τη Λάρνακα φέρνει η Cyprus Airways – Ανοίγει νέος προορισμός όλο τον χρόνο

Το νέο δρομολόγιο έχει ήδη ξεκινήσει από τις 19 Δεκεμβρίου και εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα: κάθε Παρασκευή στις 17:30 και κάθε Δευτέρα στις 10:00, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στους ταξιδιώτες.

Σε δήλωση του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης, χαρακτήρισε τη νέα σύνδεση «σημαντικό ορόσημο» στην επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου της εταιρείας, τονίζοντας ότι το Ηράκλειο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και τουριστικούς κόμβους της Ελλάδας. «Η νέα αυτή σύνδεση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε προσιτές και αξιόπιστες ταξιδιωτικές επιλογές, στηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας», ανέφερε, εκφράζοντας την προσδοκία για μια άνετη και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία για τους επιβάτες.

Η γραμμή Λάρνακα–Ηράκλειο εντάσσεται στους ετήσιους προορισμούς της Cyprus Airways και ενισχύει περαιτέρω τη σταθερή παρουσία της στην ελληνική αγορά, συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα δρομολόγια προς Αθήνα, Μιλάνο, Παρίσι, Βηρυτό, Ντουμπάι και Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, η Cyprus Airways συνεχίζει να διευρύνει το θερινό της πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει δημοφιλείς προορισμούς όπως η Πρέβεζα, η Σκιάθος και η Ρόδος, αλλά και ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Βενετία.

Το νέο δρομολόγιο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για απευθείας ταξίδια μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης και στηρίζοντας τον τουρισμό, τα επαγγελματικά ταξίδια και την πολιτιστική ανταλλαγή. Σημειώνεται, επίσης, ότι η έναρξη των πτήσεων συμπίπτει με τον πρόσφατο ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, με πλήρως ανανεωμένη ιστοσελίδα και νέα εφαρμογή για κινητά.

Οι πτήσεις στο δρομολόγιο Λάρνακα–Ηράκλειο είναι διαθέσιμες για κράτηση μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της Cyprus Airways.