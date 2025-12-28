Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΆνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους - Ανάμεσα τους πέντε παιδιά
ΔΙΕΘΝΗ

Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους - Ανάμεσα τους πέντε παιδιά

 28.12.2025 - 21:32
Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους - Ανάμεσα τους πέντε παιδιά

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ανατολικό Παραμαρίμπο, την πρωτεύουσα του Σουρινάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο δράστης, ένας άνδρας που φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του και τέθηκε υπό κράτηση, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές.

Η πρόεδρος του Σουρινάμ, Γιένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και τα ίδια τα παιδιά του δράστη, καθώς και γείτονές του.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο 27 προς την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο άνδρας προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ενηλίκων και πέντε παιδιών. Παράλληλα, ένα ακόμη παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αστυνομικοί της Ανατολικής Περιφέρειας που έφτασαν στο σημείο αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση πυροβόλων όπλων, καθώς ο ύποπτος τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια από πυροβολισμούς, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση.

Η αστυνομία σημείωσε ότι περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες της τραγικής επίθεσης θα δοθούν στη συνέχεια.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης που βρέθηκαν στην περιοχή Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας, και μίλησαν με κατοίκους της περιοχής, ανέφεραν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ τέσσερα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν δικά του.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Ανδρέας Κασιουλής: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Γιατί μερικοί έχουμε συνεχώς παγωμένα χέρια και πόδια και πότε να ανησυχήσουμε – Ειδικός απαντά
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»
Αντίο στην 24ωρη ημέρα: Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, οι ημέρες στη Γη θα διαρκούν 25 ώρες
Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό
Η αλλαγή μεγάλης αεροπορικής εταιρείας που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μικροβιακές «βόμβες» στο μπάνιο: Το αθώο λάθος που κάνουμε όλοι και κινδυνεύουμε από μολύνσεις

 28.12.2025 - 20:59
Επόμενο άρθρο

MicroRGB: Η νέα τεχνολογία που φιλοδοξεί να επανακαθορίσει την αγορά των τηλεοράσεων

 28.12.2025 - 21:47
LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

Στο πολυτελές θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, έφτασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, προκειμένου να συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Πιστεύω ότι έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία»

  •  28.12.2025 - 20:17
Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

  •  28.12.2025 - 12:47
Ρεκόρ 28 ετών: Η Γερμανία στέλνει μαζικά τουρίστες στην Κύπρο - Εκτόξευση αφίξεων και εσόδων το 2025

Ρεκόρ 28 ετών: Η Γερμανία στέλνει μαζικά τουρίστες στην Κύπρο - Εκτόξευση αφίξεων και εσόδων το 2025

  •  28.12.2025 - 17:15
Χριστουγεννιάτικη τραγωδία: Τι έδειξε η νεκροτομή στην απανθρακωμένη σορό που εντοπίστηκε στην Παλιά Λευκωσία

Χριστουγεννιάτικη τραγωδία: Τι έδειξε η νεκροτομή στην απανθρακωμένη σορό που εντοπίστηκε στην Παλιά Λευκωσία

  •  28.12.2025 - 18:26
Ο «Καποδίστριας» είναι ο υπέρτατος φόνος τιμής

Ο «Καποδίστριας» είναι ο υπέρτατος φόνος τιμής

  •  28.12.2025 - 20:03
Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνι – Πέφτει η θερμοκρασία

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνι – Πέφτει η θερμοκρασία

  •  28.12.2025 - 16:16
Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

  •  28.12.2025 - 15:48
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

  •  28.12.2025 - 11:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα