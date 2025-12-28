Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους - Ανάμεσα τους πέντε παιδιά

Ο δράστης, ένας άνδρας που φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του και τέθηκε υπό κράτηση, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές.

Η πρόεδρος του Σουρινάμ, Γιένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και τα ίδια τα παιδιά του δράστη, καθώς και γείτονές του.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο 27 προς την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο άνδρας προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ενηλίκων και πέντε παιδιών. Παράλληλα, ένα ακόμη παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αστυνομικοί της Ανατολικής Περιφέρειας που έφτασαν στο σημείο αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση πυροβόλων όπλων, καθώς ο ύποπτος τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια από πυροβολισμούς, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και παραμένει υπό αστυνομική επιτήρηση.

Η αστυνομία σημείωσε ότι περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες της τραγικής επίθεσης θα δοθούν στη συνέχεια.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης που βρέθηκαν στην περιοχή Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας, και μίλησαν με κατοίκους της περιοχής, ανέφεραν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ τέσσερα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν δικά του.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr