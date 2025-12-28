Σουηδία: 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Η υπόθεση δεν θεωρείται απόλυτα βέβαιη και πλέον οι υποψίες είναι στον 12χρονο, όμως φέρεται να είναι μέρος ευρύτερης ομάδας που είχε αναλάβει το συμβόλαιο θανάτου, την εκτέλεση και την υποστήριξη της πράξης. Δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο το εγκλήματος.

Σοκ στη Σουηδία από το πόσο νέος ήταν ο φερόμενος δράστης

Η εθνική αστυνομική διευθύντρια Πέτρα Λουντ δηλώνει ότι είναι η πρώτη φορά που ακούει για κάποιον τόσο νέο να είναι ύποπτος για δολοφονία. Στο παρελθόν, δωδεκάχρονα παιδιά έχουν κατηγορηθεί για πραγματοποίηση εκρήξεων, τοποθέτηση χειροβομβίδων, μεταφορά όπλων και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό εγκληματικών ομάδων, αναφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Sydsvenskan, ο ίδιος ο νεαρός επικοινώνησε με την αστυνομία το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο νεαρός φέρεται να αποκάλυψε την ταυτότητά του και να έδωσε εξηγήσεις για τα γεγονότα της νύχτας του φόνου. Τέσσερα άτομα πυροβολήθηκαν εκείνη τη νύχτα και ένας 21χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μάλμε αλλά ήταν αργά

Ο άνδρας φέρεται να καθόταν στο πίσω δεξί κάθισμα του αυτοκινήτου και πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Αφού οι αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητο, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν. Ο 21χρονος είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί, αφού εξέτισε ποινή για, μεταξύ άλλων, ληστεία.

Την Τρίτη, αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία είχε συλλάβει ένα δωδεκάχρονο αγόρι ως ύποπτο για τη δολοφονία. Λόγω της νεαρής ηλικίας του, τέθηκε αμέσως υπό κράτηση.

Οι κατηγορίες για το έγκλημα είναι μία δολοφονία και τρεις απόπειρες δολοφονίας. Διεξάγεται έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ο ανήλικος έχει ανακριθεί για τη συμμετοχή του στο περιστατικό και του έχει παρασχεθεί νομική συνδρομή, δήλωσε σε δελτίο Τύπου η ανώτερη εισαγγελέας Κάρολαϊν Κάρλκουιστ, η οποία ηγείται της προκαταρκτικής έρευνας.

Η έρευνα συνεχίζεται εδώ και περίπου δύο εβδομάδες

Σύμφωνα με την Sydsvenskan, η αστυνομία υποψιάζεται ότι εμπλέκονται περισσότερα άτομα. Η αστυνομία αναζητά τώρα περισσότερους δράστες, καθώς και το άτομο που διέταξε την πράξη. Η Expressen έχει πληροφορίες ότι υποσχέθηκαν στο αγόρι 250.000 κορώνες (23.000 ευρώ) για να εκτελέσει το χτύπημα. Πριν από λίγες ημέρες, φέρεται να δραπέτευσε από ένα ίδρυμα στη δυτική Σουηδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, ο νεαρός ήταν υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών. Έγγραφα δείχνουν ότι είχαν εκφραστεί ανησυχίες για τη συμπεριφορά των γονιών του. Σύμφωνα με την Expressen, στο σπίτι υπήρχαν περιστατικά βίας, κακοποίησης και εγκληματικότητας. Υπήρξαν επίσης αναφορές ανησυχίας από την αστυνομία. Όταν ο νεαρός ήταν επτά ετών, τοποθετήθηκε υπό την εποπτεία στενού συγγενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε η εφημερίδα Aftonbladet, ο νεαρός φέρεται να έχει αναλάβει να διαπράξει περισσότερα εγκλήματα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει απογοήτευση στην αστυνομία.

ΠΗΓΗ: in.gr