ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεκόρ 28 ετών: Η Γερμανία στέλνει μαζικά τουρίστες στην Κύπρο - Εκτόξευση αφίξεων και εσόδων το 2025

 28.12.2025 - 17:15
Ρεκόρ 28 ετών: Η Γερμανία στέλνει μαζικά τουρίστες στην Κύπρο - Εκτόξευση αφίξεων και εσόδων το 2025

Ως ένα πολύ πετυχημένο έτος για την τουριστική βιομηχανία χαρακτήρισε το 2025 ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμή, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψή του στο χριστουγεννιάτικο χωριό στην κοινότητα Στατός-Άγιος Φώτιος στην Πάφο.

Αναφέρθηκε σε νέο ρεκόρ αφίξεων από την γερμανική αγορά μετά από 28 χρόνια καθώς και σε διεθνείς διακρίσεις της Κύπρου στον τουρισμό.

«Η γερμανική αγορά ήταν για χρόνια η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο σε σχέση με τον εξερχόμενο τουρισμό», εξήγησε ο Υφυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις προεκτάσεις που έχει η σύνδεση των κυπριακών αεροδρομίων με τη Γερμανία. Σημείωσε ότι για την Κύπρο η Γερμανία ήταν μια μικρή αγορά και ότι η καλύτερη επίδοση της γερμανικής αγοράς ήταν, μέχρι προσφάτως, οι 250.000 αφίξεις που είχαν καταγραφεί στο μακρινό 1997.

«Φέτος σπάσαμε για πρώτη φορά το ρεκόρ της γερμανικής αγοράς», είπε, προσθέτοντας ότι «ουσιαστικά έχουμε νέα επίδοση μετά από 28 χρόνια και είναι μια αγορά η οποία μας ενδιαφέρει τα μέγιστα και έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία και με τον ειδικό τομέα σε σειρά ενεργειών, προκειμένου να ανέβει ακόμη περισσότερο στη χώρα μας», σημείωσε.

Ως πάρα πολύ σημαντικό ο κ. Κουμής ανέδειξε το γεγονός ότι βελτιώνεται η αεροπορική σύνδεση της γερμανικής αγοράς και με τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου, ενώ υπογράμμισε ότι «το πλέον σημαντικό είναι ότι οι Γερμανοί επισκέπτες είναι επισκέπτες οι οποίοι αρέσκονται να επισκέπτονται διάφορες περιοχές της χώρας μας». Συνέχισε λέγοντας ότι «μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ως Υφυπουργείο Τουρισμού, να βλέπουμε τα οφέλη του τουρισμού να διασπείρονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Το 2025 «ο τουρισμός της Κύπρου διακρίθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο»

«Κατά την προσωπική μου άποψη, το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως ένα έτος που ο τουρισμός της Κύπρου διακρίθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», είπε ο κ. Κουμής, αποτιμώντας τις επιδόσεις του έτους. Σημείωσε, εξάλλου ότι το 2025 καταγράφεται σημαντική άνοδος στις αφίξεις, που ξεπερνά το 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και το 40% σε ορίζοντα τριετίας. «Έχουμε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε σχέση με τα έσοδα από τον τουρισμό», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις διακρίσεις του κυπριακού τουρισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είπε ότι προκύπτει από την έκθεση Aviation Council International πως η Κύπρος βρίσκεται στην πρώτη θέση στη βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης σε σύγκριση μεταξύ 2025 και 2024. Επίσης, βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης σε σύγκριση 2025 με το 2019, ενώ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε σχέση με την άνοδο των εσόδων για το πρώτο εξάμηνο του έτους, μεταξύ των χωρών της Μεσογείου.

Σύμφωνα με την έκθεση,  η Κύπρος είχε επίσης την μεγαλύτερη άνοδο στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στη συγκριση των ετων 2024/2023.

«Για εμάς ως κυβέρνηση το πλέον σημαντικό είναι ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας μας έχουν καταγράψει άλλο ένα πολύ πετυχημένο έτος, ένα έτος που τους δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουν την πολυπόθητη οικονομική ανθεκτικότητα, η οποία είναι συνδεδεμένη με την παράμετρο ανταγωνιστικότητα, επειδή είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο τουριστικό γίγνεσθαι, επί της ουσίας διαγωνίζονται με άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου», κατέληξε ο Υφυπουργός.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

