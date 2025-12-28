Χρίστος Ορφανίδης: «Η συνεργασία έγινε προβληματική εξαιτίας όσων έδωσαν λευκή επιταγή στήριξης»

Σε γραπτή δήλωση του, αναφέρει ότι η βάση του κόμματος δεν φέρει ευθύνη και επισημαίνει ότι η 35χρονη πορεία του του δίνει το δικαίωμα να μιλά για «ιστορικές στιγμές» και να καταγγέλλει «άτολμες τακτικές» που πλήττουν το κόμμα και τους ψηφοφόρους.

Ο βουλευτής υπενθυμίζει επίσης το διήμερο συνέδριο του Ιανουαρίου 2022, όπου, όπως λέει, η ηγεσία «έριξε στάχτη στα μάτια» με τη δήθεν υποψηφιότητα του Προέδρου του κόμματος, ενώ στην πραγματικότητα είχε ήδη προσανατολιστεί στην υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη. «Ηθικά, αυτό είναι προσβολή», σημειώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη διαχείριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα θα έπρεπε να επικεντρωθούν στα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Κύπρου και στα όρια της ΑΟΖ, και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Διαβάστε αυτούσια την γραπτή δήλωση του βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρίστου Ορφανίδη:

«Εάν η συνεργασία είναι προβληματική, κάποιος την έκανε να είναι έτσι, και δεν είναι άλλος από αυτόν που έδωσε λευκή επιταγή στήριξης. Δεν φταίει ο κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος γιατί οδήγησε το Δημοκρατικό Κόμμα σε συνεργασία χωρίς να καταθέσει και συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα, μια δέσμευση, μια συμφωνία.

Θεωρώ καθήκον και υποχρέωσή μου να τοποθετηθώ στις ιστορικές στιγμές που διαφαίνονται και προσανατολίζονται να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του κόμματος και η τριανταπεντάχρονη πορεία μου στην πρώτη γραμμή του κόμματος μου, μου επιτρέπει να έχω και λόγο και άποψη και όχι να σιωπώ για χάριν σκοπιμοτήτων και να είμαι άτολμος, η υστεροφημία που πάει μετά;

Δεν είναι ανάγκη να ψάχνεις για αφορμές για να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, η πολιτική θέλει τσαγανό και τόλμη, διαφωνώ, αποχωρώ, μην χρησιμοποιείς όπως κάνεις εδώ και καιρό με άλλους για να καταλήξεις σ’ αυτό που θέλεις, παραγνωρίζοντας το κόμμα και τους ψηφοφόρους του.

Αυτό το έπραξες στο διήμερο πολιτικό συνέδριο του κόμματος τον Ιανουάριο του 2022, όταν υπήρξε σαφής εντολή για υποψηφιότητα του Προέδρου του κόμματος μου, κάτι που και ο ίδιος, όπως εκ των υστέρων διαπιστώνεται, ούτε ήθελε, ούτε πίστεψε γιατί είχε ήδη τροχοδρομήσει την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Με την δήθεν υποψηφιότητά του έριχνε στάχτη στα μάτια, κάτι που με πλήρη σαφήνεια δήλωσε στην πορεία λέγοντας ότι «εάν δεν έβαζε υποψηφιότητα στις εκλογές θα έπρεπε να σε είχαμε εφεύρει». Ηθικά τώρα αυτό είναι προσβολή, δε μπορείς να έχεις απαιτήσεις και παράλληλα να ψάχνεσαι για τα επόμενα χρόνια τι θα πράξεις.

Ο τακτικισμός δεν είναι ωφέλιμος, όταν λες είσαι κυβέρνηση εδώ και τρία χρόνια, σημαίνει καθορίζεις πολιτική, εκτός και αν η κωλοτούμπα έγινε πολιτική τακτικισμού που λειτουργά υπογείως, ως να είναι βασιλιάς και οι υπήκοοι ακολουθούν. Αφού είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνεις έξοδο, όλοι το αντιλαμβάνονται, τόλμα και πες το, το θάρρος θέλει τόλμη αλλά θέλει και ανάληψη ευθύνης στο τι προηγήθηκε και στο τι θα ακολουθήσει.

Το σημείο διαφωνίας που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, έπρεπε να είναι αλλού η διαφωνία και όσοι καμώνονται ότι τάχατες δεν καταλάβουν, δεν κάνουν πολιτική στήριξης των γεωστρατηγικών συμφερόντων της Κύπρου.

Η έγνοια και τα ερωτήματα έπρεπε να είναι μέχρι που φτάνει η ΑΟΖ της Ελλάδας, γιατί το περιστατικό της Κάσου είναι γεγονός, η έγνοια μας έπρεπε να είναι μέχρι που φτάνουν τα συμφέροντα του ΑΔΜΗΕ και όσων κρύβονται πίσω από αυτόν, τα συμφέροντα αυτών που για χρόνια καμώνονται ότι κόπτονται για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ας βρεθεί άλλη δικαιολογία που να αφορά την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.»