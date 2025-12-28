Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι θα συνέβαινε με τη λήξη του στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο ενεργειακής στρατηγικής, με τις χώρες της ΕΕ να επιταχύνουν την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, επενδύοντας σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, διαφοροποίηση προμηθειών και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η σύγκρουση λειτούργησε ως καταλύτης για βαθιές δομικές αλλαγές στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε νέες επενδύσεις σε LNG, σε υποδομές διασύνδεσης και σε σημαντική ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών. Ακόμη και σε συνθήκες ειρήνης, αυτές οι στρατηγικές επιλογές εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν, καθώς συνδέονται με την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος και τη μείωση γεωπολιτικών εξαρτήσεων.

Μετασχηματισμός των αγορών και προκλήσεις για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Η ενεργειακή μετάβαση συνοδεύεται από κόστος προσαρμογής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέο επενδυτικό περιβάλλον και κίνητρα για καθαρές τεχνολογίες, αποθήκευση ενέργειας και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Η σταδιακή απομάκρυνση από τα φθηνά ρωσικά καύσιμα μπορεί να διατηρήσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις τιμές, ωστόσο ενισχύει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και αυτονομία του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.

Ο ρόλος της Ελλάδας και οι επόμενες στρατηγικές κατευθύνσεις

Για την Ελλάδα, η νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική μεταφράζεται σε ισχυρότερη γεωστρατηγική θέση μέσω υποδομών LNG, διασυνδέσεων και νέων ενεργειακών κόμβων. Παράλληλα, η δυναμική ανάπτυξη των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με έργα αποθήκευσης και δικτύων, καθιστά τη χώρα κρίσιμο κρίκο στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και στην ευρωπαϊκή στρατηγική διαφοροποίησης.

