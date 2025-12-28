Αυτά τα αγόρια καθυστερούν να μπουν στην εφηβεία – Έχουν μικρότερους όρχεις και λιγότερη τεστοστερόνη από τους συνομιλήκους τους

H απάντηση είναι καταφατική και σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Environmental Science & Technology. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη των υπερ- και πολυφθοροαλκυλικών ουσιών (PFAS), μια ομάδα χημικών ουσιών που βρίσκονται συνήθως σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως ρούχα, καλλυντικά και συσκευασίες τροφίμων. Αυτές οι χημικές ουσίες φημίζονται για την ανθεκτικότητά τους και την τάση τους να συσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό.

Σχεδόν όλοι έχουν κάποιο επίπεδο PFAS στην κυκλοφορία του αίματός τους, με τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό να αποτελούν τις κύριες πηγές έκθεσης. Παρά την εκτεταμένη παρουσία των PFAS, η έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα στη φάση της εφηβείας παραμένει περιορισμένη. Είναι ήδη γνωστό ότι τα PFAS έχουν ενδοκρινικές επιδράσεις, ωστόσο λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την εφηβική ανάπτυξη στα αγόρια.

Στο πλαίσιο της μελέτης Bergen Growth Study 2 του 2016, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των PFAS σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Εξέτασαν μια ποικιλία δεικτών εφηβείας, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των όρχεων (που μετρήθηκε με υπερηχογράφημα), των επιπέδων τεστοστερόνης και του σταδίου ανάπτυξης των ηβικών τριχών. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα αγόρια με υψηλότερα επίπεδα PFAS είχαν μικρότερο όγκο όρχεων και χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, γεγονός που υποδηλώνει καθυστέρηση της εφηβικής ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω ευρήματα ευθυγραμμίζονται με τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε παρόμοιες έρευνες σε ζώα, όπου η έκθεση σε PFAS έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη ρύθμιση των ορμονών και την ανάπτυξη.

«Έχουμε μοναδικά δεδομένα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο τα PFAS διαταράσσουν την ισορροπία των ορμονών και την ανάπτυξη της εφηβείας παραμένει ασαφής. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για να εξηγήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς», δήλωσε η Ingvild Halsør Forthun, υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Κλινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν. Σε επόμενο στάδιο, η ερευνητική ομάδα θα μελετήσει την πιθανή σχέση μεταξύ των επιπέδων PFAS και της εφηβικής ανάπτυξης των κοριτσιών. Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν ότι τα παρόντα ευρήματα είναι αρκετά για να υπογραμμίσουν τη σημασία της παρακολούθησης και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών ρύπων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr