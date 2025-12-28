Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΑυτά τα αγόρια καθυστερούν να μπουν στην εφηβεία – Έχουν μικρότερους όρχεις και λιγότερη τεστοστερόνη από τους συνομιλήκους τους
ΥΓΕΙΑ

Αυτά τα αγόρια καθυστερούν να μπουν στην εφηβεία – Έχουν μικρότερους όρχεις και λιγότερη τεστοστερόνη από τους συνομιλήκους τους

 28.12.2025 - 16:49
Αυτά τα αγόρια καθυστερούν να μπουν στην εφηβεία – Έχουν μικρότερους όρχεις και λιγότερη τεστοστερόνη από τους συνομιλήκους τους

Μπορούν οι περιβαλλοντικοί ρύποι να καθυστερήσουν την ανάπτυξη των αγοριών στη διάρκεια της εφηβείας;

H απάντηση είναι καταφατική και σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Environmental Science & Technology. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη των υπερ- και πολυφθοροαλκυλικών ουσιών (PFAS), μια ομάδα χημικών ουσιών που βρίσκονται συνήθως σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως ρούχα, καλλυντικά και συσκευασίες τροφίμων. Αυτές οι χημικές ουσίες φημίζονται για την ανθεκτικότητά τους και την τάση τους να συσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό.

Σχεδόν όλοι έχουν κάποιο επίπεδο PFAS στην κυκλοφορία του αίματός τους, με τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό να αποτελούν τις κύριες πηγές έκθεσης. Παρά την εκτεταμένη παρουσία των PFAS, η έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα στη φάση της εφηβείας παραμένει περιορισμένη. Είναι ήδη γνωστό ότι τα PFAS έχουν ενδοκρινικές επιδράσεις, ωστόσο λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την εφηβική ανάπτυξη στα αγόρια.

Στο πλαίσιο της μελέτης Bergen Growth Study 2 του 2016, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα των PFAS σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Εξέτασαν μια ποικιλία δεικτών εφηβείας, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των όρχεων (που μετρήθηκε με υπερηχογράφημα), των επιπέδων τεστοστερόνης και του σταδίου ανάπτυξης των ηβικών τριχών. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα αγόρια με υψηλότερα επίπεδα PFAS είχαν μικρότερο όγκο όρχεων και χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, γεγονός που υποδηλώνει καθυστέρηση της εφηβικής ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω ευρήματα ευθυγραμμίζονται με τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε παρόμοιες έρευνες σε ζώα, όπου η έκθεση σε PFAS έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη ρύθμιση των ορμονών και την ανάπτυξη.

«Έχουμε μοναδικά δεδομένα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο τα PFAS διαταράσσουν την ισορροπία των ορμονών και την ανάπτυξη της εφηβείας παραμένει ασαφής. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για να εξηγήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς», δήλωσε η Ingvild Halsør Forthun, υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Κλινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν. Σε επόμενο στάδιο, η ερευνητική ομάδα θα μελετήσει την πιθανή σχέση μεταξύ των επιπέδων PFAS και της εφηβικής ανάπτυξης των κοριτσιών. Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν ότι τα παρόντα ευρήματα είναι αρκετά για να υπογραμμίσουν τη σημασία της παρακολούθησης και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών ρύπων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Ανδρέας Κασιουλής: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Γιατί μερικοί έχουμε συνεχώς παγωμένα χέρια και πόδια και πότε να ανησυχήσουμε – Ειδικός απαντά
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»
Αντίο στην 24ωρη ημέρα: Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, οι ημέρες στη Γη θα διαρκούν 25 ώρες
Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό
Η αλλαγή μεγάλης αεροπορικής εταιρείας που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Πρόβλημα» με Ουζόχο

 28.12.2025 - 16:38
Επόμενο άρθρο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι θα συνέβαινε με τη λήξη του στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

 28.12.2025 - 17:02
Καθοριστικό τετ-α-τετ για το Ουκρανικό στη Φλόριντα: Τι ζητά ο Ζελένσκι από τον Τραμπ και πού υποχωρεί - «Αγκάθι» το εδαφικό

Καθοριστικό τετ-α-τετ για το Ουκρανικό στη Φλόριντα: Τι ζητά ο Ζελένσκι από τον Τραμπ και πού υποχωρεί - «Αγκάθι» το εδαφικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται στις 20:00 (ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, που θα έβαζε τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, την ώρα που η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις στο Κίεβο, αυξάνοντας την πίεση πριν τις διαπραγματεύσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καθοριστικό τετ-α-τετ για το Ουκρανικό στη Φλόριντα: Τι ζητά ο Ζελένσκι από τον Τραμπ και πού υποχωρεί - «Αγκάθι» το εδαφικό

Καθοριστικό τετ-α-τετ για το Ουκρανικό στη Φλόριντα: Τι ζητά ο Ζελένσκι από τον Τραμπ και πού υποχωρεί - «Αγκάθι» το εδαφικό

  •  28.12.2025 - 18:56
Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

  •  28.12.2025 - 12:47
Ρεκόρ 28 ετών: Η Γερμανία στέλνει μαζικά τουρίστες στην Κύπρο - Εκτόξευση αφίξεων και εσόδων το 2025

Ρεκόρ 28 ετών: Η Γερμανία στέλνει μαζικά τουρίστες στην Κύπρο - Εκτόξευση αφίξεων και εσόδων το 2025

  •  28.12.2025 - 17:15
Χριστουγεννιάτικη τραγωδία: Τι έδειξε η νεκροτομή στην απανθρακωμένη σορό που εντοπίστηκε στην Παλιά Λευκωσία

Χριστουγεννιάτικη τραγωδία: Τι έδειξε η νεκροτομή στην απανθρακωμένη σορό που εντοπίστηκε στην Παλιά Λευκωσία

  •  28.12.2025 - 18:26
Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνι – Πέφτει η θερμοκρασία

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνι – Πέφτει η θερμοκρασία

  •  28.12.2025 - 16:16
Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

  •  28.12.2025 - 15:48
Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 της χρόνια

Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 της χρόνια

  •  28.12.2025 - 12:00
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

  •  28.12.2025 - 11:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα