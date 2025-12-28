Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

 28.12.2025 - 15:48
Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

Σε ισχύ θα τεθεί ο νέος κανονισμός για την ασφάλεια των παιχνιδιών την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά την έγκρισή του από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Ο κανονισμός ενισχύει την προστασία των παιδιών από επιβλαβείς χημικές ουσίες στα παιχνίδια και βελτιώνει την επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, θα απαγορεύονται από τα παιχνίδια ουσίες αμέσως μόλις χαρακτηριστούν ως επικίνδυνες. Μεταξύ αυτών είναι χημικές ουσίες που διαταράσσουν τις ορμόνες, που βλάπτουν τους πνεύμονες, που προκαλούν δερματικές αλλεργίες ή βλάπτουν συγκεκριμένα όργανα. Η απαγόρευση καλύπτει επίσης τις υπερφθοροαλκυλικές και πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (PFAS) και τις δισφαινόλες.

Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης την υφιστάμενη απαγόρευση ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, γενετική βλάβη ή βλάβη στην αναπαραγωγή (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες).

Η επιβολή του νέου κανονισμού θα ενισχυθεί μέσω ψηφιακών εργαλείων. Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος που θα περιέχει πληροφορίες ασφάλειας και συμμόρφωσης, στο οποίο οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά μέσω κωδικού QR ή άλλου φορέα δεδομένων. Για τα παιχνίδια που πωλούνται ηλεκτρονικά και εισάγονται στην ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν το διαβατήριο προϊόντος.

Η εφαρμογή των κανονισμών θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου 2030.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Την ανάγκη για προστασία από λοιμώξεις από ιούς του αναπνευστικού συστήματος επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζοντας με ανακοίνωσή του προς το κοινό τα ατομικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αυτός.

