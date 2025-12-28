Οικογενειακή τραγωδία: Άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό και έπεσε από την ταράτσα

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος 37, στου Γκύζη, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ ανδρόγυνου. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο άνδρας τραυμάτισε τη σύζυγό του στον λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο.

Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, να πέρασε στο διπλανό κτίριο και στη συνέχεια να έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η γυναίκα, ηλικίας επίσης περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη αλλά εν ζωή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο για να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

