Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΟικογενειακή τραγωδία: Άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό και έπεσε από την ταράτσα
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία: Άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό και έπεσε από την ταράτσα

 28.12.2025 - 15:38
Οικογενειακή τραγωδία: Άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό και έπεσε από την ταράτσα

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στου Γκύζη το μεσημέρι της Κυριακής, όπου άνδρας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του τραυματίζοντάς την στον λαιμό και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος 37, στου Γκύζη, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ ανδρόγυνου. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο άνδρας τραυμάτισε τη σύζυγό του στον λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο.

Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, να πέρασε στο διπλανό κτίριο και στη συνέχεια να έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η γυναίκα, ηλικίας επίσης περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη αλλά εν ζωή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο για να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Ανδρέας Κασιουλής: Σήμερα το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία
Γιατί μερικοί έχουμε συνεχώς παγωμένα χέρια και πόδια και πότε να ανησυχήσουμε – Ειδικός απαντά
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»
Αντίο στην 24ωρη ημέρα: Από αυτήν την ημερομηνία και μετά, οι ημέρες στη Γη θα διαρκούν 25 ώρες
Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό
Η αλλαγή μεγάλης αεροπορικής εταιρείας που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ετεοκλής Παύλου: «Ήταν δύσκολο να πω στην κόρη μου ότι είμαι ανάπηρος» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση

 28.12.2025 - 15:36
Επόμενο άρθρο

Εκτός παιχνιδιού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες: Νέοι κανόνες της ΕΕ για τα παιδικά παιχνίδια – Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά

 28.12.2025 - 15:48
Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Την ανάγκη για προστασία από λοιμώξεις από ιούς του αναπνευστικού συστήματος επισημαίνει το Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζοντας με ανακοίνωσή του προς το κοινό τα ατομικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αυτός.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

Προειδοποιεί το Υπ. Υγείας: Σε συναγερμό λόγω έξαρσης γρίπης και αναπνευστικών ιών - Οι οδηγίες προς το κοινό

  •  28.12.2025 - 12:47
Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025

Μονή Αββακούμ, Ζαβράντωνας, Θανάσης Νικολάου και Γιαννάκη ανάμεσα στις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις το 2025

  •  28.12.2025 - 08:59
Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό

Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό

  •  28.12.2025 - 11:24
Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

Λευκωσία: Φωτιά σε κουζίνα διώροφης οικίας - Προκλήθηκε από power bank

  •  28.12.2025 - 07:57
Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 της χρόνια

Πέθανε η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό στα 91 της χρόνια

  •  28.12.2025 - 12:00
Στο κελί οι δύο που τους «τσάκωσε» η Αστυνομία ενώ προμηθεύονταν ναρκωτικά

Στο κελί οι δύο που τους «τσάκωσε» η Αστυνομία ενώ προμηθεύονταν ναρκωτικά

  •  28.12.2025 - 12:56
Αλλάζουν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Αλλάζουν οι τιμές στα σχολικά κυλικεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

  •  28.12.2025 - 07:44
Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

Καλημέρης: Η αντίδραση όταν είδε για πρώτη φορά φωτογραφία της Ιακωβίδου - «Αυτή θα την παντρευτώ»

  •  28.12.2025 - 11:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα