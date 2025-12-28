Έρχεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνι – Πέφτει η θερμοκρασία

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αργότερα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και στα προσήνεμα παράλια ισχυροί και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και παροδικά μέχρι κυματώδης ενώ στα ανατολικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος ενώ στο δυτικό μισό του νησιού πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά. Σύντομα ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αρχικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ενώ αργότερα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος. Αργά το βράδυ και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σύντομα και στις υπόλοιπες περιοχές. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.