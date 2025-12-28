Ecommbx
LIKE ONLINE

ΒΙΝΤΕΟ: Το Sputnik έντυσε Άγιο Βασίλη μέσω AI τον Πούτιν και «μοίρασε δώρα» σε Τραμπ, Ερντογάν και Ζελένσκι

 28.12.2025 - 16:23
ΒΙΝΤΕΟ: Το Sputnik έντυσε Άγιο Βασίλη μέσω AI τον Πούτιν και «μοίρασε δώρα» σε Τραμπ, Ερντογάν και Ζελένσκι

Με ένα ακόμη ευφάνταστο σποτ με πρωταγωνιστή τον Βλάντιμιρ Πούτιν το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik παρουσιάζει ένα σαφές μήνυμα της Μόσχας προς φίλους και συμμάχους με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στο σποτάκι διάρκειας 1:27 το οποίο έχει δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης φίλοι της Μόσχας λαμβάνουν δώρα από το Κρεμλίνο για τα Χριστούγεννα. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι, ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Μόντι, ο ομόλογός του της Ουγγαρίας Όρμπαν αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ κάνουν μία «guest» εμφάνιση στο σποτ και παίρνουν από τη Μόσχα από φυσικό αέριο σε προσφορά μέχρι μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας… Στο τέλος του βίντεο το ρωσικό μέσο στέλνει και ένα σαφές μήνυμα προς το Κίεβο με τον Βολοντίμρ Ζελένσκι να λαμβάνει και αυτός «δώρο» με την μόνη διαφορά πως το δικό του κουτί περιέχει χειροπέδες και τον εμφανίζει από το Προεδρικό γραφείο στο Κίεβο σε φυλακές.

Δείτε την ανάρτηση

Το σποτ του Sputnik έκανε share στους λογαριασμούς που διατηρεί ακόμη ενεργούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεγάλος αριθμός πρεσβειών της Ρωσίας στον κόσμο και το μήνυμα της λεζάντας δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για παρερμηνείες: «Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η εποχή της προσφοράς, όταν η Ρωσία φροντίζει ώστε όλοι οι φίλοι της να λάβουν κάτι ωραίο και να είναι καλά και εύθυμοι. Όσο για τους άτακτους, κι αυτοί θα πάρουν αυτό που τους αναλογεί».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε την προβολή και διανομή του Sputnik στις 2 Μαρτίου 2022.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αφορούσε τόσο το Sputnik όσο και το Russia Today (RT) και προέβλεπε την αναστολή εκπομπής, διανομής και προώθησης περιεχομένου σε όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών μεταδόσεων, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Η απαγόρευση δεν παρουσιάστηκε επίσημα ως μέτρο λογοκρισίας, αλλά ως μέτρο αντιμετώπισης της κρατικής παραπληροφόρησης σε συνθήκες πολέμου, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα μέσα λειτουργούσαν ως εργαλεία στρατηγικής επιρροής του Κρεμλίνου.

Από τότε, η πρόσβαση στο Sputnik παραμένει μπλοκαρισμένη εντός της ΕΕ, με την απόφαση να ανανεώνεται στο πλαίσιο των διαδοχικών πακέτων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

