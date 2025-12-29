Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ: «Συμφωνήσαμε στο 95% του σχεδίου των 20 σημείων»

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους ήταν το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, το οποίο έχει καταρτιστεί από Αμερικανούς και Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Σύμφωνα με την ουκρανική προεδρία, οι δύο ηγέτες, μετά το τέλος της συζήτησής τους, πραγματοποίησαν τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο”, δήλωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως “εξαιρετική” τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ αποτίμησε θετικά και τη συζύτηση των δύο ηγετών με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Όπως είπε συνομίλησαν με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Πολωνίας και της Νορβηγίας, καθώς και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Θεωρήσαμε σκόπιμο να μιλήσουμε μαζί τους και η συνάντησή μας ήταν εξαιρετική. Καλύψαμε, όπως θα έλεγαν ορισμένοι, το 95%, δεν ξέρω το ποσοστό, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό αυτού του πολέμου», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τη συνομιλία του με τον Τραμπ ως «μια σπουδαία συνάντηση» με «μια σπουδαία συζήτηση για όλα τα θέματα», σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Ο Τραμπ θα φιλοξενήσει μια άλλη συνάντηση με τον Ζελένσκι και πιθανούς Ευρωπαίους ηγέτες τον Ιανουάριο, είπε.

“Συζητήσαμε για το σχέδιο των 20 σημείων και είμαι ευτυχής που οι ομάδες μας είναι κοντά σε αποτέλεσμα. Πρέπει να σεβαστούμε τον λαό μας και τα εδάφη μας. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα και έχουμε διαφορετικές απόψεις με τη Ρωσία. Μπορούμε να έχουμε δημοψήφισμα για κάποιο από τα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου ή να ψηφίσει η βουλή. Η γη αυτή ανήκει στο έθνος” σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος.

Και οι δύο τονίζουν στις απαντήσεις τους στους δημοσιογράφους ότι το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου είναι “περίπλοκο” και ότι όποια πρόοδος για την επίτευξη ειρήνης “θα διαρκέσει περισσότερο από μία ημέρα ή εβδομάδες”.

“Δίνω χρόνο για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Σε λίγες εβδομάδες θα γνωρίζουμε. Μπορεί ένα πράγμα να τα γκρεμίσει όλα. Είναι σύνθετο αλλα πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Δεν θέλω να πω πότε“, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.