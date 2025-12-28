Κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και τον «τσάκωσε» η Θήρα - Βαρύ πρόστιμο σε κυνηγό

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Υπηρεσία Θήρα και Πανίδας, ο κυνηγός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής από μέλη της Υπηρεσίας Θήρας, στην περιοχή του Κάμπου της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κυνηγός καταγγέλθηκε με το εξώδικο πρόστιμο ύψους 3.300 ευρώ για το αδίκημα του κυνηγίου σε απαγορευμένη περιοχή.