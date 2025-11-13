Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΑΝ: Πρόοδο και προκλήσεις καταγράφει έκθεση της ΕΕ για την παιδεία στην Κύπρο

 13.11.2025 - 23:58
ΥΠΑΝ: Πρόοδο και προκλήσεις καταγράφει έκθεση της ΕΕ για την παιδεία στην Κύπρο

Πρόοδο στην ανώτερη εκπαίδευση, σταθερή ανοδική πορεία στη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και αρκετές προκλήσεις, καταγράφει η έκθεση παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2025 (Education and Training Monitor 2025) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε σήμερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση παρουσιάζει μια σταθερή ανοδική πορεία. Καταγράφεται επίσης σημαντική πρόοδος στη διεύρυνση της ανώτερης εκπαίδευσης, με την Κύπρο να διατηρεί από τα υψηλότερα ποσοστά τριτοβάθμιας φοίτησης στην ΕΕ. Παράλληλα, η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη με υψηλά ποσοστά συμμετοχής νέων σε σπουδές στο εξωτερικό και με ενισχυμένη ελκυστικότητα για φοιτητές από άλλα κράτη.

Η έκθεση, προστίθεται, επισημαίνει επίσης, την πρόοδο σε ζητήματα ένταξης, όπως η στήριξη παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, η ανάπτυξη υλικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης και η επέκταση ολοήμερων σχολείων με στοχευμένη ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική στήριξη. Παράλληλα, καταγράφονται θετικές πρωτοβουλίες στην Τεχνική Εκπαίδευση, όπως νέες υποδομές, νέοι κλάδοι και δράσεις προσέλκυσης μαθητών.

Ωστόσο, σημειώνεται, τα αποτελέσματα του PISA 2022 καταδεικνύουν σημαντική επιδείνωση στις βασικές δεξιότητες. Η Κύπρος παρουσιάζει επίσης, υψηλά ποσοστά χαμηλών ψηφιακών δεξιοτήτων, τόσο στους μαθητές όσο και στους ενήλικες. Παράλληλα, το ποσοστό πρόωρης αποχώρησης από την εκπαίδευση παραμένει αυξημένο, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφέρει ότι ήδη προωθεί ένα συνεκτικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων που απαντά σε αυτούς τους προβληματισμούς. «Η επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, με έμφαση στις δεξιότητες και στη μαθητοκεντρική προσέγγιση, η ενίσχυση και αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, καθώς και η υλοποίηση του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, στοχεύουν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων», επισημαίνει.

Παράλληλα, προσθέτει, προχωρούν δράσεις διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Με αυτό το σύνολο μέτρων, αναφέρει το ΥΠΑΝ, η Κύπρος προχωρεί αποφασιστικά προς ένα πιο σύγχρονο, συμπεριληπτικό και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Στην προσπάθεια αυτή η στήριξη όλων είναι αναγκαία, καταλήγει το Υπουργείο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 13.11.2025 - 23:40
Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

Τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη και Μερτς - Στην ατζέντα Κυπριακό, Προεδρία ΕΕ και διμερείς σχέσεις

Το Κυπριακό, η Προεδρία της ΕΕ, οι διμερείς σχέσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία αναμένεται να απασχολήσουν τη συνάντηση την Παρασκευή του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Βερολίνο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

