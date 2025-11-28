Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Σε κλίμα επιβαρυμένο από νέες εντάσεις, πολιτικές αιχμές και αυξημένη καχυποψία, οδηγούνται σήμερα, οι δύο διαπραγματευτές του Κυπριακού. Η συνάντηση Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντάνα-η πρώτη μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμάν- δεν αναμένεται να παράξει ουσιαστική πρόοδο, αλλά ήδη λειτουργεί ως βαρόμετρο για το τι έχει αλλάξει και, κυρίως, για το τι δεν έχει.

Ντάνα: Ένας έμπειρος διπλωμάτης σε μια περίοδο «σκληρής γραμμής»

Ο νέος εκπρόσωπος της τ/κ πλευράς, Μεχμέτ Ντάνα, δεν είναι άγνωστος στην ε/κ πλευρά ούτε στον ΟΗΕ. Με θητεία στη Νέα Υόρκη ως εκπρόσωπος της «ΤΔΒΚ» και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας Ταλάτ, ανήκει στους λίγους που κατέχουν σφαιρικά το φάσμα του Κυπριακού. Τον περασμένο Αύγουστο αναβαθμίστηκε σε γενικό διευθυντή του λεγόμενου «ΥΠΕΞ», επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θεσμική του θέση.

Το προφίλ του, μοιάζει με εκείνο του Μενελάου: τεχνοκρατικό, με γνώση των φακέλων και χωρίς προσωπικές εξάρσεις. Ωστόσο, το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί είναι διαφορετικό: Ο Έρχιουρμάν υιοθετεί ήδη μια πιο αιχμηρή γραμμή, επιμένοντας στην «ισότιμη συνιδιοκτησία» του νησιού και αντιδρώντας με πολιτικό βάρος σε κάθε κίνηση της Λευκωσίας, ακόμη κι όταν αυτή εντάσσεται στο διεθνές νομικό πλαίσιο.

Η συμφωνία ΑΟΖ Κύπρου–Λιβάνου ως νέα «γραμμή σύγκρουσης»

Η αντίδραση Έρχιουρμάν στη συμφωνία ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου ήταν ενδεικτική της κατεύθυνσης που επιλέγει η νέα ηγεσία. Ο Τ/κ ηγέτης, κατηγόρησε τη Λευκωσία για «μονομερείς ενέργειες» που «παραβλέπουν τους Τουρκοκύπριους», επιχειρώντας να μεταφέρει το ζήτημα στο επίπεδο της διεθνούς νομιμοποίησης.

Η Λευκωσία, από την πλευρά της, αντέτεινε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί εντός των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και δεν πρόκειται να θέσει υπό διαπραγμάτευση τη διεθνή της υπόσταση. Η αντιπαράθεση για την ΑΟΖ, όσο «τεχνική» κι αν μοιάζει, αποτελεί πλέον έναν από τους καθοριστικούς άξονες που θα επηρεάσουν τη νέα φάση της διαδικασίας.

Η Ντογούς Ντεριά βάζει το «φρένο» στον Ερχιουρμάν

Ωστόσο, η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση βρίσκεται εντός της ίδιας της τ/κ κοινότητας. Η Ντογούς Ντεριά, από τις πιο προβεβλημένες φωνές του τ/κ προοδευτικού χώρου, κατέκρινε ανοιχτά τον Έρχιουρμάν για το ύφος και τη γλώσσα που υιοθετεί. Με τη δήλωσή της ότι, «αν η κοινωνία ήθελε έναν ηγέτη υψηλών τόνων, θα εξέλεγε τον Τατάρ», έστειλε σαφές μήνυμα, ότι ο νέος ηγέτης δεν έχει λευκή επιταγή.

Η παρέμβασή της, δεν είναι μια απλή ενδοκομματική διαφοροποίηση. Αποτελεί ένδειξη ότι ο πολιτικός χώρος που στηρίζει τον Έρχιουρμάν, δεν θα ανεχθεί διολίσθηση προς μια ρητορική πόλωσης, ιδίως σε μια περίοδο όπου οι Τουρκοκύπριοι εμφανίζονται διχασμένοι, ως προς το τι προσδοκούν από τη νέα ηγεσία.

Τι κρίνεται στη σημερινή συνάντηση

Η συνάντηση Μενελάου – Ντάνα δεν πρόκειται να λύσει τίποτα, αλλά θα δείξει πολλά. Θα αποτυπωθεί αν ο Ντάνα θα κινηθεί αυστηρά στη γραμμή Έρχιουρμάν ή αν θα αφήσει περιθώρια τεχνοκρατικής ευελιξίας, όπως και αν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε που να μοιάζει με ελάχιστη κοινή βάση πριν την κάθοδο Ολγκίν.

Διπλωματικές πηγές, αναφέρουν ότι η επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στις 5–7 Δεκεμβρίου θα αποτελέσει πραγματικό crash test για το αν υπάρχει πεδίο για επανέναρξη. Αν η σημερινή συνάντηση αποκαλύψει αμετακίνητες θέσεις και διευρυνόμενα χάσματα, οι πιθανότητες αναθέρμανσης θα μειωθούν δραστικά.

Ένα νέο ξεκίνημα ή ένα d é j à vu ;

Η εκλογή Έρχιουρμάν, δημιούργησε προσδοκίες για χαμηλότερους τόνους και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Ωστόσο, η πραγματικότητα των πρώτων του κινήσεων, δείχνει ότι η νέα περίοδος μπορεί να αποδειχθεί εξίσου δύσκολη- ίσως και πιο σύνθετη-από την προηγούμενη.