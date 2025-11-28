Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

 28.11.2025 - 06:13
Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη μέχρι και το Σάββατο. Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία ADEL και κέντρο στη νότια Ιταλία αναμένεται να κινηθεί βορειοανατολικά και να επηρεάσει το νησί από το βράδυ του Σαββάτου.

Σήμερα, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται μετά το μεσημέρι να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Την Κυριακή αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε κλίμα επιβαρυμένο από νέες εντάσεις, πολιτικές αιχμές και αυξημένη καχυποψία, οδηγούνται σήμερα, οι δύο διαπραγματευτές του Κυπριακού. Η συνάντηση Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντάνα-η πρώτη μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμάν- δεν αναμένεται να παράξει ουσιαστική πρόοδο, αλλά ήδη λειτουργεί ως βαρόμετρο για το τι έχει αλλάξει και, κυρίως, για το τι δεν έχει.

