Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαINSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

 28.11.2025 - 06:21
INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί δυστυχώς ένα διαρκές και ανησυχητικό φαινόμενο. Στην Κύπρο, μια νέα εφαρμογή ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα στην προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η INSAVIOR, το πρώτο «κουμπί SOS» αποκλειστικά για γυναίκες, δημιουργήθηκε για να προσφέρει άμεση και έμπρακτη βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας και της γυναικείας αλληλεγγύης.

Η έμπνευση για τη δημιουργία της εφαρμογής ήρθε από μια τραγική ιστορία. Η γυναικοκτονία της Σάρας Έβεραρντ στο Λονδίνο το 2021, από έναν άνδρα αστυνομικό, συγκλόνισε τη Δήμητρα Ρότσα Ανδρέου, η οποία αποφάσισε να δράσει.

Πώς λειτουργεί το «κουμπί SOS»

Η INSAVIOR διαθέτει δύο επίπεδα επικινδυνότητας για την αποστολή σήματος κινδύνου:

- SOS Υψίστης Σημασίας: Όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, μπορεί να ενεργοποιήσει το κουμπί μέσω του widget της εφαρμογής. Άμεσα ειδοποιούνται οι κοντινότερες γυναίκες της κοινότητας INSAVIOR, οι οποίες λαμβάνουν τη ζωντανή τοποθεσία, φωτογραφία και ονοματεπώνυμο της γυναίκας, ώστε να αναγνωριστεί γρήγορα. Παράλληλα, ειδοποιούνται και οι επαφές έκτακτης ανάγκης που η ίδια έχει ορίσει, με χάρτη και οδηγίες πλοήγησης.

- Οι γυναίκες που λαμβάνουν το SOS ενημερώνουν αμέσως την Αστυνομίαενώ η εφαρμογή δημιουργεί ένα ομαδικό chat για συντονισμό. Στόχος είναι να σπεύσουν στο σημείο περισσότερα από ένα άτομα, ποτέ κάποια μόνη της.

Μόνο για γυναίκες αλλά με ρόλο και για τους άντρες

Η εφαρμογή είναι αυστηρά για γυναίκες άνω των 18 ετών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία του δικτύου.

Ωστόσο, οι άντρες μπορούν να συμμετέχουν ως επαφές έκτακτης ανάγκης ή να συνοδεύσουν τη σύντροφό τους σε περίπτωση ειδοποίησης. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν ποτέ ωστόσο να πάνε μόνοι τους σε μια γυναίκα που κινδυνεύει.

Περισσότερα από ένα κουμπί SOS

Η INSAVIOR δεν περιορίζεται στο κουμπί κινδύνου. Περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικά άρθρα, υποστηρικτική κοινότηταδικτύωση και προγράμματα ενδυνάμωσης από ειδικούς.

Παράλληλα, οργανώνονται μαθήματα αυτοάμυνας δύο φορές την εβδομάδα, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία προστασίας και αυτοπεποίθησης.

Η εφαρμογή κυκλοφόρησε στα μέσα Οκτωβρίου και είναι ήδη διαθέσιμη στο App Store, ενώ τις επόμενες ημέρες θα διατεθεί και στο Google Play, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Ένα βήμα μπροστά για την ασφάλεια των γυναικών

Η INSAVIOR αποδεικνύει πως η τεχνολογίαόταν συνδυάζεται με ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησίαμπορεί να σώσει ζωέςΜε το πάτημα ενός κουμπιούμια γυναίκα δεν είναι ποτέ ξανά μόνη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

 28.11.2025 - 06:19
Επόμενο άρθρο

Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

 28.11.2025 - 06:23
Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Σε κλίμα επιβαρυμένο από νέες εντάσεις, πολιτικές αιχμές και αυξημένη καχυποψία, οδηγούνται σήμερα, οι δύο διαπραγματευτές του Κυπριακού. Η συνάντηση Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντάνα-η πρώτη μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμάν- δεν αναμένεται να παράξει ουσιαστική πρόοδο, αλλά ήδη λειτουργεί ως βαρόμετρο για το τι έχει αλλάξει και, κυρίως, για το τι δεν έχει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

Κυπριακό: Σήμερα η πρώτη συνάντηση των διαπραγματευτών: H ρητορική Ερχιουρμάν, οι εσωτερικές αντιδράσεις και οι γεωπολιτικές σκιές

  •  28.11.2025 - 06:19
Άγρια επεισόδια στη Λεμεσό: Επίθεση στο σωματείο του Απόλλωνα – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια

Άγρια επεισόδια στη Λεμεσό: Επίθεση στο σωματείο του Απόλλωνα – Οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια

  •  28.11.2025 - 06:37
Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

Shein, AliExpress, Temu: Πόσο θα επηρεαστεί ο μέσος πολίτης από τους δασμούς; - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  28.11.2025 - 06:24
INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

  •  28.11.2025 - 06:21
Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

Πότε θα «χτυπήσει» την Κύπρο η κακοκαιρία ADEL; Πού κυμαίνεται σήμερα η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά το «καιρικό μενού»

  •  28.11.2025 - 06:13
Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

Black Friday: Πώς μια «μαύρη» μέρα έγινε η γιορτή της κατανάλωσης

  •  28.11.2025 - 06:23
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 28 Νοεμβρίου –  Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  28.11.2025 - 06:44
Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

Η Αρχή (και το τέλος) κατά της Διαφθοράς

  •  27.11.2025 - 20:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα