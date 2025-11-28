INSAVIOR: Πώς λειτουργεί το πρώτο «κουμπί SOS» για τις γυναίκες σε κίνδυνο στην Κύπρο - Ο ρόλος των ανδρών

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί δυστυχώς ένα διαρκές και ανησυχητικό φαινόμενο. Στην Κύπρο, μια νέα εφαρμογή ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα στην προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η INSAVIOR, το πρώτο «κουμπί SOS» αποκλειστικά για γυναίκες, δημιουργήθηκε για να προσφέρει άμεση και έμπρακτη βοήθεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας και της γυναικείας αλληλεγγύης.

Η έμπνευση για τη δημιουργία της εφαρμογής ήρθε από μια τραγική ιστορία. Η γυναικοκτονία της Σάρας Έβεραρντ στο Λονδίνο το 2021, από έναν άνδρα αστυνομικό, συγκλόνισε τη Δήμητρα Ρότσα Ανδρέου, η οποία αποφάσισε να δράσει.

Πώς λειτουργεί το « κουμ πί SOS »

Η INSAVIOR διαθέτει δύο επίπεδα επικινδυνότητας για την αποστολή σήματος κινδύνου:

- SOS Υψίστης Σημασίας: Όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, μπορεί να ενεργοποιήσει το κουμπί μέσω του widget της εφαρμογής. Άμεσα ειδοποιούνται οι κοντινότερες γυναίκες της κοινότητας INSAVIOR, οι οποίες λαμβάνουν τη ζωντανή τοποθεσία, φωτογραφία και ονοματεπώνυμο της γυναίκας, ώστε να αναγνωριστεί γρήγορα. Παράλληλα, ειδοποιούνται και οι επαφές έκτακτης ανάγκης που η ίδια έχει ορίσει, με χάρτη και οδηγίες πλοήγησης.

- Οι γυναίκες που λαμβάνουν το SOS ενημερώνουν αμέσως την Αστυνομία, ενώ η εφαρμογή δημιουργεί ένα ομαδικό chat για συντονισμό. Στόχος είναι να σπεύσουν στο σημείο περισσότερα από ένα άτομα, ποτέ κάποια μόνη της.

Μόνο για γυναίκες αλλά με ρόλο και για τους άντρες

Η εφαρμογή είναι αυστηρά για γυναίκες άνω των 18 ετών, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία του δικτύου.

Ωστόσο, οι άντρες μπορούν να συμμετέχουν ως επαφές έκτακτης ανάγκης ή να συνοδεύσουν τη σύντροφό τους σε περίπτωση ειδοποίησης. Σημειώνεται ότι δεν μπορούν ποτέ ωστόσο να πάνε μόνοι τους σε μια γυναίκα που κινδυνεύει.

Περισσότερα από ένα κουμπί SOS

Η INSAVIOR δεν περιορίζεται στο κουμπί κινδύνου. Περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικά άρθρα, υποστηρικτική κοινότητα, δικτύωση και προγράμματα ενδυνάμωσης από ειδικούς.

Παράλληλα, οργανώνονται μαθήματα αυτοάμυνας δύο φορές την εβδομάδα, προσφέροντας πρακτικά εργαλεία προστασίας και αυτοπεποίθησης.

Η εφαρμογή κυκλοφόρησε στα μέσα Οκτωβρίου και είναι ήδη διαθέσιμη στο App Store, ενώ τις επόμενες ημέρες θα διατεθεί και στο Google Play, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Έν α β ήμ α μπ ροστά γι α την α σφάλει α των γυν α ικών

Η INSAVIOR αποδεικνύει πως η τεχνολογία, όταν συνδυάζεται με ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία, μπορεί να σώσει ζωές. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μια γυναίκα δεν είναι ποτέ ξανά μόνη.