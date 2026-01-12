Ecommbx
Το ολοκαίνουργιο «The Freehouse» είναι η πρώτη cool spritzeria της πόλης – Είναι και pet friendly

 12.01.2026 - 10:28
Με αναπάντεχο όνομα, που όμως αποκαλύπτει από την πρώτη στιγμή τη φιλοσοφία του, το The Freehouse είναι η πρώτη spritzeria του νησιού και η μοναδική αυτή τη στιγμή στη Λεμεσό.

Το The Freehouse βρίσκεται σε μια από τις πιο ανερχόμενες πιάτσες εξόδου της συμπρωτεύουσας, στην οδό Ελευθερίας 125. Η τοποθεσία, αλλά και η συνολική αισθητική του χώρου προδίδουν αμέσως ένα χαλαρό, ανεπιτήδευτο concept, με ξεκάθαρες επιρροές από το εξωτερικό.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται δύο νεαροί, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ελλάδα και την Ιταλία, αντλώντας έμπνευση από τη φιλοσοφία του aperitivo και της κοινωνικής, χαλαρής διασκέδασης. Στόχος τους ήταν να μεταφέρουν αυτή την κουλτούρα στο νησί — και όπως φαίνεται, το αποτέλεσμα τους δικαιώνει, αφού το The Freehouse έχει ήδη γίνει talk of the town.

Το κτίριο συνδυάζει αρμονικά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με μια σύγχρονη αισθητική, ενώ τα βινύλια στους τοίχους ενισχύουν τη μουσική και πολιτισμική ταυτότητα του χώρου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το design του χώρου επιμελήθηκε η Μαρία Κόκκινου.

Εδώ πιάνουμε θέση είτε στην μπάρα είτε σε κάποιο από τα λιγοστά, προσεγμένα τραπεζάκια και απολαμβάνουμε κλασικά spritz και aperitivo cocktails, συνοδευμένα από πλάτερς ιδανικά για μοίρασμα και φυσικά μουσική από βινύλια!

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως το The Freehouse είναι pet friendly, αποδεικνύοντας ότι η έξοδος στην πόλη μπορεί να είναι χαλαρή, αυθεντική και πραγματικά για όλους.

 

Ελευθερίας 125, Λεμεσός.

Ωράριο λειτουργίας: Κ-Πεμ 16:00-01:00 | Παρ-Σ 16:00-02:00.

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

