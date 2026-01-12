Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Διαφάνειας για το επίμαχο βίντεο: «Δεν ενεργούμε βεβιασμένα, αλλά δεν μένουμε αδρανείς»

 12.01.2026 - 10:09
Επίτροπος Διαφάνειας για το επίμαχο βίντεο: «Δεν ενεργούμε βεβιασμένα, αλλά δεν μένουμε αδρανείς»
12.01.2026 - 10:09

Σε αναλυτική εξέταση του βίντεο που κυκλοφόρησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την προηγούμενη εβδομάδα, με ισχυρισμούς για παράτυπες διαδικασίες κυβέρνησης, προχωρά τη Δευτέρα η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, τα μέλη της Αρχής συνέρχονται στις 10:00 π.μ. τη Δευτέρα, για να εξετάσουν λεπτό προς λεπτό το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Επίμαχο βίντεο: Τι διερευνά η Αστυνομία και πού βρίσκονται οι έρευνες

«Δεν ενεργούμε βεβιασμένα, αλλά δεν μένουμε αδρανείς», υπογράμμισε ο κ. Πογιατζής, σημειώνοντας ότι το θέμα βρίσκεται συνεχώς υπό εξέταση από την Αρχή, από τη στιγμή της κοινοποίησης του βίντεο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Αρχή θα είναι σε επικοινωνία και με τη Νομική Υπηρεσία, η οποία ήδη διερευνά την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία η διεξαγωγή παράλληλων ερευνών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Ενδεχομένως να υποτίμησε τους δυνητικούς κινδύνους ο Διευθυντής του γραφείου του ΠτΔ» – Τι γίνεται μετά την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας

Ο Επίτροπος Διαφάνειας εξήγησε ότι κατόπιν της εξέτασης του βίντεο σήμερα, θα έχει επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και, εάν και εφόσον υπάρχουν πτυχές που δεν τυγχάνουν διερεύνησης από πλευράς της, αλλά σύμφωνα με την Αρχή χρήζουν διερεύνησης, τότε ενδεχομένως να προχωρήσει με συμπληρωματική έρευνα.

Όσον αφορά την εξέταση του βίντεο, ο κ. Πογιατζής διευκρίνισε ότι, καθώς η Αρχή δε διαθέτει την τεχνογνωσία για να αναγνωρίσει πως και εάν το μοντάζ που έχει υποστεί, επηρεάζει το περιεχόμενό του, βρίσκεται σε επικοινωνία και με την Αστυνομία, για να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της δικής της έρευνας για το θέμα αυτό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: «Πρώτη σκέψη η πλήρης κατάργηση του Φορέα» - Η πρώτη αντίδραση για παραίτηση Χαραλάμπους

Σε δηλώσεις για το επίμαχο βίντεο και την παραίτηση Χαραλάμπους προέβη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προερχόμενος για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου της πρώτης οικιστικής μονάδας προσιτού ενοικίου στη Λεμεσό

