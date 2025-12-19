Ecommbx
Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone
Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

 19.12.2025 - 16:55
Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

Το ChatGPT ετοιμάζεται να αποκτήσει άμεση σύνδεση με το Apple Music, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της OpenAI για ενσωμάτωση εφαρμογών απευθείας μέσα στο chat.

Η OpenAI επιβεβαίωσε ότι το Apple Music θα βρίσκεται στο πρώτο κύμα συνεργατών που θα ενσωματωθούν στο ChatGPT. Όταν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν και να οργανώνουν playlists του Apple Music μέσω απλών εντολών μέσα στη συνομιλία, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγουν ξεχωριστά την εφαρμογή.

Η ενσωμάτωση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με το οποίο το ChatGPT θα αρχίσει να υποστηρίζει εφαρμογές τρίτων για πρακτικές ενέργειες και όχι μόνο για προτάσεις ή πληροφορίες.

Το Apple Music προστίθεται σε μια λίστα συνεργατών που περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως Spotify, Booking.com, Canva, Figma, Expedia, Coursera, OpenTable και Salesforce. Η OpenAI δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία, γνωρίζουμε όμως ότι οι ενσωματώσεις θα γίνουν σταδιακά.

Πηγή: unboxholics.com

Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

