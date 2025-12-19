Το Apple Music μπαίνει στο ChatGPT - Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες iPhone

Η OpenAI επιβεβαίωσε ότι το Apple Music θα βρίσκεται στο πρώτο κύμα συνεργατών που θα ενσωματωθούν στο ChatGPT. Όταν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν και να οργανώνουν playlists του Apple Music μέσω απλών εντολών μέσα στη συνομιλία, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγουν ξεχωριστά την εφαρμογή.

Η ενσωμάτωση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με το οποίο το ChatGPT θα αρχίσει να υποστηρίζει εφαρμογές τρίτων για πρακτικές ενέργειες και όχι μόνο για προτάσεις ή πληροφορίες.

Το Apple Music προστίθεται σε μια λίστα συνεργατών που περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως Spotify, Booking.com, Canva, Figma, Expedia, Coursera, OpenTable και Salesforce. Η OpenAI δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία, γνωρίζουμε όμως ότι οι ενσωματώσεις θα γίνουν σταδιακά.

