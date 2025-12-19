Βίντεο – Απίστευτο περιστατικό στη Κύπρο με τη Ρία Ελληνίδου: Τι φώναζαν οι οπαδοί κυπριακής ομάδας και την έφεραν σε δύσκολη θέση

Άναυδη η Ρία Ελληνίδου με το σύνθημα που της φώναξαν οπαδοί στην Κύπρο – Δες το viral βίντεο!
Η Ρία Ελληνίδου έκανε μια εκρηκτική εμφάνιση στην Κύπρο, στις 18 Δεκεμβρίου, στο Pavilion Hall, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μια βραδιά που θα θυμούνται για καιρό.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας κασκόλ του ΑΠΟΕΛ θέλοντας να τιμήσει την ομάδα αλλά και το ιδιαίτερα θερμό κοινό της Λευκωσίας.
Ο ενθουσιασμός των παρευρισκόμενων ήταν τέτοιος, που από τα πρώτα κιόλας λεπτά άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά συνθήματα υποστήριξης. Ωστόσο, ένα από αυτά έκανε τη Ρία να μείνει… άναυδη και ελαφρώς αμήχανη.
