LIFESTYLE

Βίντεο – Απίστευτο περιστατικό στη Κύπρο με τη Ρία Ελληνίδου: Τι φώναζαν οι οπαδοί κυπριακής ομάδας και την έφεραν σε δύσκολη θέση

 19.12.2025 - 22:26
Άναυδη η Ρία Ελληνίδου με το σύνθημα που της φώναξαν οπαδοί στην Κύπρο – Δες το viral βίντεο!

Η Ρία Ελληνίδου έκανε μια εκρηκτική εμφάνιση στην Κύπρο, στις 18 Δεκεμβρίου, στο Pavilion Hall, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μια βραδιά που θα θυμούνται για καιρό.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας κασκόλ του ΑΠΟΕΛ θέλοντας να τιμήσει την ομάδα αλλά και το ιδιαίτερα θερμό κοινό της Λευκωσίας.

Ο ενθουσιασμός των παρευρισκόμενων ήταν τέτοιος, που από τα πρώτα κιόλας λεπτά άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά συνθήματα υποστήριξης. Ωστόσο, ένα από αυτά έκανε τη Ρία να μείνει… άναυδη και ελαφρώς αμήχανη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο SOCIALISTA.com.cy

 

«Καμπανάκι» για τα νοσοκομεία: Κλείσιμο κλινών λόγω έλλειψης νοσηλευτών – Στο τραπέζι ακόμα και αναστολή λειτουργίας

 19.12.2025 - 21:43
Κάλεσμα σε μαζική διαμαρτυρία για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ – Όλες οι λεπτομέρειες

 19.12.2025 - 22:04
Το πρόγραμμα εργασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

